Predsednik SAD Donald Trampizjavio je danas da očekuje snažniji rast cena nafte, sugerišući da je ekonomski uticaj za sada blaži nego što je predvideo pre nego što je odobrio američke napade na Iran, javlja CNN .

„Rekao sam, znate, ako to uradim, cene nafte će porasti, ekonomija će malo pasti. Mislio sam da će biti gore, mnogo gore“, rekao je Tramp tokom bilateralnog sastanka u Ovalnom kabinetu sa japanskim premijerom Sanae Takaičijem.

„Zapravo sam mislio da postoji mogućnost da bude mnogo gore. Nije loše i sve će uskoro biti gotovo“, dodao je.

Na pitanje da li će ukinuti sankcije iranskoj nafti, predsednik je rekao da će učiniti „šta god je potrebno“ da pomogne u stabilizaciji cena.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada globalna energetska tržišta reaguju na eskalaciju tenzija na Bliskom istoku, pri čemu je cena sirove nafte tipa „brent“, međunarodne referentne vrednosti, porasla na 115 dolara po barelu u četvrtak ujutru nakon što su izraelski napadi izazvali iranski odgovor usmeren na ključnu energetsku infrastrukturu.