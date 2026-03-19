Predsednik SAD Donald Trampizjavio je danas da očekuje snažniji rast cena nafte, sugerišući da je ekonomski uticaj za sada blaži nego što je predvideo pre nego što je odobrio američke napade na Iran, javlja CNN .

„Rekao sam, znate, ako to uradim, cene nafte će porasti, ekonomija će malo pasti. Mislio sam da će biti gore, mnogo gore“, rekao je Tramp tokom bilateralnog sastanka u Ovalnom kabinetu sa japanskim premijerom Sanae Takaičijem.

„Nije loše i sve će uskoro biti gotovo“

„Zapravo sam mislio da postoji mogućnost da bude mnogo gore. Nije loše i sve će uskoro biti gotovo“, dodao je.

Na pitanje da li će ukinuti sankcije iranskoj nafti, predsednik je rekao da će učiniti „šta god je potrebno“ da pomogne u stabilizaciji cena.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada globalna energetska tržišta reaguju na eskalaciju tenzija na Bliskom istoku, pri čemu je cena sirove nafte tipa „brent“, međunarodne referentne vrednosti, porasla na 115 dolara po barelu u četvrtak ujutru nakon što su izraelski napadi izazvali iranski odgovor usmeren na ključnu energetsku infrastrukturu.

Kurir.rs/CNN

Ne propustitePlanetaIRAN JE VEĆ UPOZORIO TRAMPA, POSLEDICE ĆE BITI NESAGLEDIVE! Šta bi napad na iransko ostrvo Harg značio za svetsku ekonomiju? (FOTO)
ostrvo Harg, Harg, Iran
PlanetaČEKA NAS NEVIĐENO POSKUPLJENJE: Zbog sukoba velikih sila cena nafte vrtoglavo skače! Stručnjaci predviđaju da će dostići ovu vrednost!
profimedia0086970786.jpg
PlanetaCENA NAFTE VRTOGLAVO RASTE, SVE ZAVISI OD TRAMPOVE ODLUKE: Trgovci se spremaju za ponovno uvođenje sankcija Iranu
1374509-profimedia0086970786-edit.jpg
PlanetaOVO JE TRAMPOVO OPRAVDANJE ZA PRIVREMENO UKIDANJE SANKCIJA RUSIJI: Američki predsednik poručio da će mere biti vraćene čim se završi kriza u Iranu!
vladimir-putin-donald-tramp-rusija-sad-atomski-rat.jpg
Planeta"POSLE VENECUELE MISLILI SU DA ĆE SVE IĆI GLATKO, ALI IRAN..." Brutalne igre iza kulisa Bele kuće, isplivale šok informacije! Tramp rastrzan između TRI GRUPE
Donald Tramp Iran