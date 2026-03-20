Slušaj vest

Prema najnovijem godišnjem izveštaju Univerziteta u Oksfordu o globalnoj sreći "World Happiness Report", Finskaje proglašena za najsrećniju zemlju na svetu deveti put zaredom.

Na rang-listi, koja je deo godišnjeg izveštaja, na drugom mestu nalazi se Island, a Danska na trećem. Četvrto mesto zauzela je Kostarika i to je do sada najbolji plasman jedne zemlje iz Latinske Amerike.

Švedska i Norveška su na petom i šestom mestu, a u prvih deset nalaze se još tri evropske zemlje: Holandija na sedmom mestu, Luksemburg na devetom i Švajcarska na desetom mestu.

Finska Foto: Irene Stachon / Lehtikuva / Profimedia

Na osmom mestu nalazi se Izrael, jedina zemlja sa Bliskog istoka na listi. Na 16. mestu na listi nalazi se tzv. Kosovo, iza kojeg su Nemačka, Austrija, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Sjedinjene Američke Države su ove godine na 23. mestu, dok je Kanada na 25, a Ujedinjeno Kraljevstvo na 29. mestu.

Ovo je druga godina zaredom da nijedna od zemalja engleskog govornog područja - SAD, Novi Zeland, Irska, Australija, Kanada ili Ujedinjeno Kraljevstvo - nije među prvih 10.

Finska Foto: Greg Balfour Evans / Alamy / Profimedia

Da bi se odredio poredak, globalna Galup anketa traži od ispitanika u 147 zemalja da na lestvici od nula do 10 ocene svoj život. Lestvica za merenje zadovoljstva životom i subjektivni osećaj dobrobiti poznata je kao Kantrilova lestvica.

Istraživači prilikom formiranja uzimaju u obzir šest faktora, uključujući BDP po stanovniku, očekivani životni vek, velikodušnost i percepcije slobode i korupcije, kako bi objasnili razlike među zemljama.

Finska Foto: Aleksi Koskinen / Carte Blanche / Profimedia

"World Happiness Report" objavljuje Centar za istraživanje blagostanja Univerziteta u Oksfordu, u saradnji sa kompanijom Galup, koja se bavi istraživanjem javnog mnjenja, i Mreže UN za rešenja za održivi razvoj.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

