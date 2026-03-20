OVA DRŽAVA JE PROGLAŠENA ZA NAJSREĆNIJU NA SVETU! Deveti put zaredom pobeđuje, a veliko IZNENAĐENJE je četvrto mesto!
Prema najnovijem godišnjem izveštaju Univerziteta u Oksfordu o globalnoj sreći "World Happiness Report", Finskaje proglašena za najsrećniju zemlju na svetu deveti put zaredom.
Na rang-listi, koja je deo godišnjeg izveštaja, na drugom mestu nalazi se Island, a Danska na trećem. Četvrto mesto zauzela je Kostarika i to je do sada najbolji plasman jedne zemlje iz Latinske Amerike.
Švedska i Norveška su na petom i šestom mestu, a u prvih deset nalaze se još tri evropske zemlje: Holandija na sedmom mestu, Luksemburg na devetom i Švajcarska na desetom mestu.
Na osmom mestu nalazi se Izrael, jedina zemlja sa Bliskog istoka na listi. Na 16. mestu na listi nalazi se tzv. Kosovo, iza kojeg su Nemačka, Austrija, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati.
Sjedinjene Američke Države su ove godine na 23. mestu, dok je Kanada na 25, a Ujedinjeno Kraljevstvo na 29. mestu.
Ovo je druga godina zaredom da nijedna od zemalja engleskog govornog područja - SAD, Novi Zeland, Irska, Australija, Kanada ili Ujedinjeno Kraljevstvo - nije među prvih 10.
Da bi se odredio poredak, globalna Galup anketa traži od ispitanika u 147 zemalja da na lestvici od nula do 10 ocene svoj život. Lestvica za merenje zadovoljstva životom i subjektivni osećaj dobrobiti poznata je kao Kantrilova lestvica.
Istraživači prilikom formiranja uzimaju u obzir šest faktora, uključujući BDP po stanovniku, očekivani životni vek, velikodušnost i percepcije slobode i korupcije, kako bi objasnili razlike među zemljama.
"World Happiness Report" objavljuje Centar za istraživanje blagostanja Univerziteta u Oksfordu, u saradnji sa kompanijom Galup, koja se bavi istraživanjem javnog mnjenja, i Mreže UN za rešenja za održivi razvoj.
