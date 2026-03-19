Ruski profit od fosilnih goriva dostigao je 7,7 milijardi evraza samo dve nedelje od početka rata u Iranu, izazvanog zajedničkim američko-izraelskim udarima.

Tekući sukob doveo je do skoka globalnih cena nafte i naveo Sjedinjene Države da ublaže sankcije Moskvi, izveštava Evronjuz.

Snažan rast ruskih prihoda

Prema podacima Centra za istraživanje energije i čistog vazduha (CREA), Rusija je značajno povećala svoj profit od nafte i drugih fosilnih goriva u dve nedelje od početka agresije na Iran, koji se proširio i na druge zemlje Bliskog istoka. Obustava isporuka nafte kroz Ormuski moreuz podigla je globalne cene energije.

Moskva je u prvih 15 dana marta od izvoza nafte zaradila oko 372 miliona evra dnevno, što je oko 14 odsto više od prosečne dnevne zarade u februaru. Ukupno je Rusija od 1. do 15. marta zaradila 7,7 milijardi evra od izvoza fosilnih goriva, uključujući naftu, gas i ugalj.

To odgovara oko 513 miliona evra dnevno, u odnosu na 472 miliona evra dnevno u februaru. Globalne cene nafte, uključujući i sirovu naftu Brent, naglo su porasle nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran 28. februara. U četvrtak se sirova nafta Brent trgovala iznad 119 dolara (103 evra) po barelu, jer su napadi sa obe strane nastavljeni.

Ublažavanje američkih sankcija

Ministarstvo finansija SAD je prošle nedelje izdalo 30-dnevno izuzeće za kupovinu ruske nafte koja se već obavlja u inostranstvu. Evropski lideri su se usprotivili odluci, tvrdeći da ublažavanje sankcija rizikuje povećanje ratnih prihoda Moskve.

Vlada SAD je takođe privremeno ublažila sankcije, dozvolivši Indiji da kupuje rusku naftu i naftne derivate na moru, samo nekoliko meseci nakon što je upozorila Indiju da prestane sa tom praksom.