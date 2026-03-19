Donald Tramp je ugostio japansku premijerku, Sanae Takaiči i tom prilikom napad na Iran uporedio sa japanskim napadom na Perl Harbor.
NEPRIJATNA SITUACIJA U BELOJ KUĆI: Tramp pred japanskom premijerkom: "Napali smo Iran iznenada, baš kao što je Japan napao Perl Harbor" (VIDEO)
Predsednik SAD, Donald Tramp rekao je da su Sjedinjene Države morale da iznenade Iran napadom, baš kao što je Japan učinio u Perl Harboru, dok je sedeo uz japansku premijerku Sanae Takaiči.
Na pitanje novinara zašto američki saveznici, uključujući Japan, nisu bili unapred obavešteni o napadu, Tramp je odgovorio da nisu hteli da otkriju previše informacija.
Rekao je da su Sjedinjene Države izvele snažan napad bez prethodne najave kako bi zadržale element iznenađenja, pa je dodao da Japan najbolje zna koliko je iznenađenje važno, aludirajući na napad na Perl Harbor.
- Ko zna više o iznenađenju od Japana? - rekao je Tramp.
Japanski napad na Perl Harbor
