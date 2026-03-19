Sukob na Bliskom istoku negativno utiče na vozače, kojima je sve skuplje da pune rezervoare. Situacija je toliko van kontrole da vlade u nekim zemljama usvajaju ishitrene mere poput „racionalisanja goriva“, rada od kuće i ograničavanja brzine na 80 km/h.

Izveštaji sa terena su još gori.

Granično područje između Holandije i Belgije je „zona sukoba“ za domaće i strane vozače koji traže jeftinije gorivo. Zbog izuzetno visokih cena benzina u Holandiji, sve više vozača toči gorivo direktno preko granice. Na benzinskoj stanici Gemerko u Merleu, u Belgiji, tri puta dnevno stiže cisterna sa 40.000 litara kako bi snabdela vozače gorivom. Redovi Holanđana se formiraju do kasno u noć.

Policija kontroliše stanje

U obližnjem Esenu, saobraćajna policija je pozvana da održi red, piše "Autovik". Gradonačelnica Hoogstratena, Tine Rombauts, priznaje problem: „Naše benzinske pumpe nisu projektovane za tako veliki broj kupaca. Vozači su spremni da čekaju zbog niže cene, ali to izaziva opasne situacije na javnom putu.“

Njen kolega Gert Vandekejbus iz Esena kaže da čekanje ispred benzinskih pumpi sve više dovodi do antisocijalnog ponašanja. „Vozači su nervozni, ali policija je ovih dana stalno prisutna kako bi se uverila da niko ne blokira put i redovno deli upozorenja.“

Lokalna preduzeća profitiraju od gužve, jer mnogi Holanđani kupuju nešto usput, ali stanovnicima okolnih sela je dosta. Tako, Like Šelekens često ne može da parkira u svom dvorištu zbog redova.

„A kada pokušam, još se više ljute jer misle da prelazim granicu. Ne možemo više ovako da živimo“. Lokalni mediji izveštavaju da je točenje goriva preko granice sada profitabilno čak i za ljude koji žive 40 kilometara dalje, dok stručnjaci zagovaraju nadoknadu štete vlasnicima pumpi u pograničnom području. Svi bi želeli da se cene goriva u Evropi izjednače, u suprotnom prete širi problemi.

Slične vesti stižu iz Velike Britanije, gde vozači izveštavaju da su neke lokalne benzinske pumpe ostale bez goriva, piše Ekspres.

Fejsbuk grupa Coubly Newham izveštava da je popularna benzinska pumpa u Midlsbrou ostala bez dizela i benzina.

„Živim na selu i radim kao negovatelj, tako da mi je potreban automobil. Juče sam jedva uspeo da napunim 20 funti goriva jer je mnogim pumpama ponestalo goriva. Zbog paničnog kupovanja, automobili sa punim rezervoarima stoje u prilazima dok ne nađem gorivo.“

Vozači su se takođe oglasili na društvenim mrežama kako bi otkrili obim problema u svojim zajednicama.

Vozači u panici

„Svi su zaglavljeni u redu i troše više goriva. Neverovatno je.“

Nik Zapolski, stručnjak za automobile i osnivač sajta ChooseMyCar.com, rekao je da hiljade vozača koji panično kupuju „izazivaju haos jer benzinskim pumpama ponestaje goriva“. Met Krol-Ris iz sajta Confused.com se slaže, rekavši da će panično kupovanje dodatno opteretiti zalihe goriva i dovesti do poremećaja na benzinskim pumpama. Obojica se slažu da je malo verovatno da će se poskupljenja završiti i da će cene ići samo u jednom smeru.

Neki su stvar uzeli u svoje ruke, a Stiv Smit, vlasnik benzinske pumpe u Karmartenu, u Velsu, uveo je maksimalni nivo kupovine goriva nakon što je panika počela. On objašnjava da su vozači ranije dolazili sa velikim kanisterima, a prema novim pravilima sada im je dozvoljeno da potroše najviše 45 funti na benzin ili dizel, što je nešto više od pola rezervoara.

Šta čeka Evropu? U Evropskoj uniji, cene benzina su porasle za 8 procenata do 15. marta.