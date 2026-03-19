Časopis „The Economist“ se u svom novom izdanju osvrnuo na američko-izraelski rat sa Iranom.

Naslovnica prikazuje američkog predsednika Donalda Trampa sa vojnom kacigom koja mu pada preko očiju.

„Operacija Slepi bes“, jasna ironija zvaničnog naziva operacije „Epski bes“.

„Rat koji traje mesecima mogao bi da ga sruši“

„Ne kladite se protiv Donalda Trampa. Nijedan političar ne može prkositi političkoj gravitaciji kao čovek čije su pristalice upale u Kapitol 6. januara 2021. godine, samo da bi ponovo bile izabrane 2024. godine sa većim brojem glasova“.

Ipak, teško je zamisliti krizu koja bi mogla preciznije da preusmeri putanju njegove predsedničke karijere od njegovog loše promišljenog, nepromišljenog rata sa Iranom. Čak bi i kratak rat promenio tok njegovog drugog mandata. Rat koji traje mesecima mogao bi da ga sruši.

Razlog je taj što borba protiv Irana umanjuje tri političke supersile Trampa: njegovu sposobnost da nametne svoju realnost svetu, njegovo neumorno korišćenje uticaja i njegovu dominaciju nad Republikanskom strankom. Čak i bez Irana, snaga ovih Trampovih prednosti bi verovatno oslabila nakon srednjoročnih izbora. Ratovi ubrzavaju promene“, piše Ekonomist.

Časopis „Ekonomist“ je poznat po svom anonimnom uredništvu.

„Ekonomist“ je britanski nedeljnik koji pokriva širok spektar tema, uključujući politiku, ekonomiju, nauku, tehnologiju, kulturu i društvene događaje. Osnovan 1843. godine, nedeljnik je poznat po svojoj analitičkoj i često liberalnoj perspektivi o globalnim pitanjima.

Specifična je po tome što ne koristi tradicionalni novinarski stil kojim se novinari obično potpisuju, već je poznata po anonimnoj redakciji.