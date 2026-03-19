Slušaj vest

Izraelje izveo prve napade na iransku mornaricu u Kaspijskom jezeru, izvestio je izraelski vojni portparol, poručivši novinarima da su iranske pomorske sposobnosti u tom području uglavnom onesposobljene.

Potpukovnik Nadav Šošani rekao je da su vazdušne snage napale desetine ciljeva u Bandar Anzaliju, među njima korvetu iranske mornarice, četiri raketna čamca, nekoliko pomoćnih i patrolnih brodova, kao i komandni centar i brodogradilište.

- Uspeli smo da uništimo njihove pomorske kapacitete u Kaspijskom jezeru - izjavio je Šošani na onlajn brifingu za novinare.

- To predstavlja sistematski napad na sve nivoe njihovih pomorskih sposobnosti u Kaspijskom jezeru - dodao je.

Izraelska vojska (IDF) napomenula je da su plovila gađana kako bi se zadalo udarac iranskoj vojsci, iako ne predstavljaju direktnu pretnju Izraelu sa Kaspijskog mora.

Ipak, IDF dodaje da raketni čamci imaju protivvazdušne sposobnosti i mogli bi ugroziti izraelske avione koji lete iznad Irana, a poseduju i sposobnost borbe protiv podmornica.

Pripreme za napad započele su tek pre nekoliko dana, a napad nije bio među početnim vojnim ciljevima u Iranu.