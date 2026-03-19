Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je danas nezadovoljstvo što 20. paket sankcija Evropske unije Rusiji nije usvojen, jer bi, kako je naveo, njegovo usvajanje dovelo do povećanja pritiska na Rusiju da se uputi ka "pravom miru".

"Već treći mesec najvažnija garancija finansijske bezbednosti za Ukrajinu od Evrope ne funkcioniše, odnosno paket podrške od 90 milijardi evra za ovu i sledeću godinu. Ovo je ključno za nas. To je resurs za zaštitu života. I mi čak ni danas ne znamo sa sigurnošću da li će ova podrška biti odblokirana", rekao je Zelenski tokom obraćanja pred Evropskim savetom u Briselu, objavljeno je na njegovom nalogu na mreži X.

Zelenski je takođe izrazio zabrinutost zbog manjka napretka u vezi sa pristupanjem Ukrajine Evropskoj uniji, insistirajući da se konačno usvoji tačan datum pristupanja.

"Rusija mora jasno da vidi i zaista oseti da će Ukrajina biti u Evropi i da se to ne može zaustaviti. Zato sprovodimo unutrašnje reforme i radimo spolja kako bismo obezbedili jasan datum za članstvo Ukrajine u EU: Ako bude jasnog datuma, to znači da Rusija neće moći ni na koji način da blokira naše pristupanje.

Vidite kako se različite stvari blokiraju i koliko je teško ujedinjenoj Evropi da sprovede čak i odluke koje su već donete. To ne sme biti slučaj sa otvaranjem klastera za Ukrajinu ili sa našim pristupanjem. To je pitanje poverenja, bezbednosti i budućnosti", istakao je Zelenski.

Govoreći o pregovorima sa Rusijom, Zelenski je naglasio da je potrebno da se Rusiji "ne dozvoli da se oseća snažnijom", nakon što su cene energenata u svetu porasle zbog rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

Nove zaključke Evropskog saveta o Ukrajini na današnjem sastanku u Briselu potpisalo je 25 zemalja članica, a nisu ih potpisale Mađarska i Slovačka, koje tako nastavljaju blokadu novčane pomoći Ukrajini.

U novom dokumentu potvrđuje se podrška Kijevu, kao i podrška lidera zemalja EU mirovnim pregovorima koji bi poštovali granice Ukrajine i pružili bezbednosne garancije, ali ne i defitinivnu odluku o isplati kredita Ukrajini u vrednosti od 90 milijardi evra, već samo nameru da se sa isplatama počne u aprilu.

Dokument sadrži i namere za "brzo usvajanje" 20. paketa sankcija protiv Rusije, ali se nigde ne donosi definitivna odluka o tome.

Uoči današnje sednice Evropskog saveta, mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je ta zemlja spremna da pomogne Ukrajini tek kada dobije svoju naftu, čiju isporuku Kijev blokira.