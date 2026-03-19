Američki borbeni avion F-35 prinudno je sleteo u jednu od vazduhoplovnih baza na Bliskom istoku, pošto ge je pogodila iranska protivvazdušna odbrana, javljaju Si-En-En i iranski Pres TV.

Avion je bezbedno sleteo, pilot je u stabilnom stanju, tvrdi portparol američke Centralne komande.

Oko 100 miliona vredan borbeni avion F-35 prinudno je sleteo u jednu od baza na Bliskom istoku, pošto ga je pogodila iranska protivvazdušna odbrana, javljaju američki i iranski mediji.

SI-En-En citira portparola Cenralne komande, kapetana Tima Hokinsa koji je rekao da je avion pete generacije bio u borbenoj misiji iznad Irana, nakon čega je "prinudno sleteo".

Istraga o ovom incidentu je u toku. Avion je bezbedno sleteo i pilot je u stabilnom stanju", rekao je kapetan Hokins.

Iranski Pres Tv javila je da je američki borbeni avion pogođen "modernim sistemom Revolucionarne garde" nešto pre tri časa izjutra po lokalnom vremenu, te da je "sudbina letelice nepoznata".

Do sada, Amerikanci su tokom sukoba sa Iranom izgubili tri borbena aviona F-15, koje je oborio kuvajtski lovac F-18, dok je pod još nerazjašnjenim okolnostima pao i leteći tanker KC-135.

Osim ovih aviona, Iranci su uspeli da obore i najmanje 12 bespilotnih letelica

Kurir.rs/CNN

