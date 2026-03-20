Belorusijaje oslobodila 250 zatvorenika, a SADsu se složile s ublažavanjem sankcija, saopštila je ambasada u Viljnusu.

Vlada Belorusije oslobodila je u četvrtak 250 zatvorenika u dogovoru posredovanom od strane Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu je 235 osoba pušteno unutar zemlje, a 15 poslato u Litvaniju, saopštila je američka ambasada u Viljnusu.

Putin i Lukašenko Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin

Istovremeno, Vašington se složio s ublažavanjem sankcija za beloruski finansijski sektor, uključujući Belinvestbank, i uklonio sve preostale američke sankcije protiv kompanija za kalijum Belaruskali, Belarussian Potash Company i Agrorozkvit.