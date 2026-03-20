Belorusijaje oslobodila 250 zatvorenika, a SADsu se složile s ublažavanjem sankcija, saopštila je ambasada u Viljnusu.

Vlada Belorusije oslobodila je u četvrtak 250 zatvorenika u dogovoru posredovanom od strane Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu je 235 osoba pušteno unutar zemlje, a 15 poslato u Litvaniju, saopštila je američka ambasada u Viljnusu.

Putin i Lukašenko Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin

Istovremeno, Vašington se složio s ublažavanjem sankcija za beloruski finansijski sektor, uključujući Belinvestbank, i uklonio sve preostale američke sankcije protiv kompanija za kalijum Belaruskali, Belarussian Potash Company i Agrorozkvit.

Ovaj dogovor postignut je kada se američki izaslanik Džon Koul u četvrtak sastao s beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom u Minsku.

Ne propustitePlanetaLUKAŠENKO OBUČAVA MIGRANTE ZA BORBU SA EVROPSKIM GRANIČARIMA! Saznanja britanskog Telegrafa, zabrinjavajuće optužbe: "Postaje agresivnije"
132132132.jpg
PlanetaLUKAŠENKO ZAPRETIO NATO SAVEZU! Belorusija bi mogla da upotrebi "Orešnik"
lukasenko AP Gavriil Grigorov.jpg
Planeta"ODGOVORIĆEMO NA PRETNJE!: Putin i Lukašenko najavili zajedničko delovanje: Počela praktična primena sporazuma - "Orešnik" je stigao!
profimedia0663476451.jpg
PlanetaUZBUNA U POLJSKOJ! Otkriveni TAJNI ruski tuneli na granici sa Belorusijom, vojska češlja teren, opsadno stanje, objavljene su slike, a ima i uhapšenih (FOTO)
2026-02-25 13_49_20-Jutarnji list - Poljaci upalili alarm, objavili i slike_ Otkrili smo tajne ruske.png