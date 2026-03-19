Slušaj vest

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta kritikovao je mađarskog premijera Viktora Orbana zbog “neprihvatljivog” ponašanja u vezi sa blokiranjem zajma za Ukrajinu, prenela je agencija Ukrinform, pozivajući se na neimenovanog evropskog zvaničnika.

Na sastanku Saveta, Košta je takođe opisao kao neprihvatljive i neke izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o Orbanu, naveo je zvaničnik.

On je dodao da je tokom video konferencije, Košta govorio o pitanju "ponašanja Mađarske u vezi sa zajmom podrške EU za Ukrajinu, koji je Evropski savet usvojio u decembru konsenzusom, uz podršku svih šefova vlada i država".

“Kao i u prethodnim razgovorima sa Orbanom, predsednik Košta je izjavio da je takvo ponašanje neprihvatljivo i krši principe dobre vere i iskrene saradnje utvrđene ugovorima“, rekao je zvaničnik.

Foto: Nenad Kostić, AP/Ukrainian Presidential Press Office

On je dodao da je situacija sa naftovodom Družba posebno pitanje i da njegova obnova zavisi isključivo od sposobnosti Ukrajine da izvrši popravke i “od želje Rusije da ga ponovo ne uništi“.

“Predsednici Evropskog saveta i Evropske komisije rade sa ukrajinskim vlastima kako bi pomogli, a predsednik Zelenski se upravo obavezao da će što pre u potpunosti obnoviti protok nafte i da će u potpunosti poštovati ulogu Ukrajine kao pouzdanog energetskog partnera EU“, rekao je izvor upoznat sa diskusijama.

U međuvremenu, Antonio Košta takođe je podsetio da su neki od javnih komentara predsednika Zelenskog u vezi sa mađarskim premijerom bili “neprihvatljivi“.

Foto: Profimedia

“Nikome nije potrebna eskalacija“,ukazao je neimenovani zvaničnik.

U međuvremenu, nekoliko lidera zemalja članica EU navelo je pre samita da svi moraju da se pridržavaju političkih odluka donetih na sastanku Evropskog saveta u decembru 2025. godine.

Prvo "Družba" pa kredit

Mađarski premijer Viktor Orban izjavo je danas da stav Mađarske ostaje nepromenjen - Ukrajina neće da dobije zajam od 90 milijardi evra iz Brisela dok se ne obnove isporuke nafte kroz naftovod "Družba".

U video-poruci, mađarski premijer je rekao da je nedavno razgovarao sa predsednikom Evropskog saveta i slovačkim premijerom Robertom Ficom o ukrajinskoj blokadi nafte i istakao da stav Mađarske ostaje isti i da, ukoliko predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski želi da dobije sredstva iz Brisela, mora ponovo da otvori naftovod "Družba", prenosi Mađar nemzet.

Foto: Profimedia

Orban je objasnio da prošle nedelje ukrajinska strana nije primila mađarske stručnjake, da ne učestvuje u konsultacijama i da otvoreno poručuje da nema nameru da dozvoli prolazak jeftine ruske nafte.

"Ukrajina koristi blokadu nafte kako bi se umešala u izbore u Mađarskoj na strani stranke Tisa. Zato je iz mađarske perspektive situacija jednostavna: ako nema nafte, nema ni novca", poručio je Orban.

Protok ruske nafte kroz naftovod "Družba" do Mađarske i Slovačke obustavljen je od kraja januara, a i Slovačka i Mađarska tvrde da naftovod može da radi, a da Ukrajina neće da nastavi sa isporukama nafte.