MAĐARSKA UCENJUJE UKRAJINU: Orban blokirao ključni zajam za Kijev, zahteva da se aktivira naftovod "Družba"
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta kritikovao je mađarskog premijera Viktora Orbana zbog “neprihvatljivog” ponašanja u vezi sa blokiranjem zajma za Ukrajinu, prenela je agencija Ukrinform, pozivajući se na neimenovanog evropskog zvaničnika.
Na sastanku Saveta, Košta je takođe opisao kao neprihvatljive i neke izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o Orbanu, naveo je zvaničnik.
On je dodao da je tokom video konferencije, Košta govorio o pitanju "ponašanja Mađarske u vezi sa zajmom podrške EU za Ukrajinu, koji je Evropski savet usvojio u decembru konsenzusom, uz podršku svih šefova vlada i država".
“Kao i u prethodnim razgovorima sa Orbanom, predsednik Košta je izjavio da je takvo ponašanje neprihvatljivo i krši principe dobre vere i iskrene saradnje utvrđene ugovorima“, rekao je zvaničnik.
On je dodao da je situacija sa naftovodom Družba posebno pitanje i da njegova obnova zavisi isključivo od sposobnosti Ukrajine da izvrši popravke i “od želje Rusije da ga ponovo ne uništi“.
“Predsednici Evropskog saveta i Evropske komisije rade sa ukrajinskim vlastima kako bi pomogli, a predsednik Zelenski se upravo obavezao da će što pre u potpunosti obnoviti protok nafte i da će u potpunosti poštovati ulogu Ukrajine kao pouzdanog energetskog partnera EU“, rekao je izvor upoznat sa diskusijama.
U međuvremenu, Antonio Košta takođe je podsetio da su neki od javnih komentara predsednika Zelenskog u vezi sa mađarskim premijerom bili “neprihvatljivi“.
“Nikome nije potrebna eskalacija“,ukazao je neimenovani zvaničnik.
U međuvremenu, nekoliko lidera zemalja članica EU navelo je pre samita da svi moraju da se pridržavaju političkih odluka donetih na sastanku Evropskog saveta u decembru 2025. godine.
Prvo "Družba" pa kredit
Mađarski premijer Viktor Orban izjavo je danas da stav Mađarske ostaje nepromenjen - Ukrajina neće da dobije zajam od 90 milijardi evra iz Brisela dok se ne obnove isporuke nafte kroz naftovod "Družba".
U video-poruci, mađarski premijer je rekao da je nedavno razgovarao sa predsednikom Evropskog saveta i slovačkim premijerom Robertom Ficom o ukrajinskoj blokadi nafte i istakao da stav Mađarske ostaje isti i da, ukoliko predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski želi da dobije sredstva iz Brisela, mora ponovo da otvori naftovod "Družba", prenosi Mađar nemzet.
Orban je objasnio da prošle nedelje ukrajinska strana nije primila mađarske stručnjake, da ne učestvuje u konsultacijama i da otvoreno poručuje da nema nameru da dozvoli prolazak jeftine ruske nafte.
"Ukrajina koristi blokadu nafte kako bi se umešala u izbore u Mađarskoj na strani stranke Tisa. Zato je iz mađarske perspektive situacija jednostavna: ako nema nafte, nema ni novca", poručio je Orban.
Protok ruske nafte kroz naftovod "Družba" do Mađarske i Slovačke obustavljen je od kraja januara, a i Slovačka i Mađarska tvrde da naftovod može da radi, a da Ukrajina neće da nastavi sa isporukama nafte.
Kurir.rs/Ukrinform