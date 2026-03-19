TRAMP: Rekao sam Netanjahuu da više ne napada iranske energetske objekte
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu rekao da više ne napada iranska energetska postrojenja.
Tramp je, odgovarajući na pitanja novinara u Ovalnom kabinetu, rekao da je sa Netanjahuom razgovarao o izraelskom napadu na iransko gasno polje Južni Pars i da mu je rekao da ne vrši dalje napade na iranska naftna i gasna postrojenja, prenosi Gardijan.
"Da, jesam, rekao sam mu da to ne radi... I on to neće uraditi. Nismo o tome raspravljali. Mi delujemo nezavisno, ali se odlično slažemo. Koordinirano je. Ali, povremeno će nešto učiniti, i ako meni to ne bude odgovaralo", rekao je Tramp.
Tramp je juče u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da Vašington "nije znao ništa o ovom konkretnom napadu", i da Izrael neće dalje napadati gasno polje osim ako Iran ponovo ne napadne Katar.
Američki ministar odbrane Pit Hegset ranije j kazao da Tramp nije znao ništa o napadu na iransko gasno polje Južni Pars, koje predstavlja najveće rezerve prirodnog gasa na svetu.
Izraelski izvori ranije su rekli Rojtersu i CNN-u da je Izrael izvršio napad u koordinaciji sa SAD.
Izrael je potvrdio da je ratno vazduhoplovstvo te zemlje juče napalo najveće iransko postrojenje za preradu gasa Južni Pars, u provinciji Bušer, u kome se obezbeđuje oko 70 procenata iranskog domaćeg prirodnog gasa.
U odgovor na napad na Južni Pars iran je napao katarsko postrojenje za tečni prirodni gas Ras Lafan.
