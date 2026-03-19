Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu rekao da više ne napada iranska energetska postrojenja.

Tramp je, odgovarajući na pitanja novinara u Ovalnom kabinetu, rekao da je sa Netanjahuom razgovarao o izraelskom napadu na iransko gasno polje Južni Pars i da mu je rekao da ne vrši dalje napade na iranska naftna i gasna postrojenja, prenosi Gardijan.

"Da, jesam, rekao sam mu da to ne radi... I on to neće uraditi. Nismo o tome raspravljali. Mi delujemo nezavisno, ali se odlično slažemo. Koordinirano je. Ali, povremeno će nešto učiniti, i ako meni to ne bude odgovaralo", rekao je Tramp.

Tramp je juče u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da Vašington "nije znao ništa o ovom konkretnom napadu", i da Izrael neće dalje napadati gasno polje osim ako Iran ponovo ne napadne Katar.

Američki ministar odbrane Pit Hegset ranije j kazao da Tramp nije znao ništa o napadu na iransko gasno polje Južni Pars, koje predstavlja najveće rezerve prirodnog gasa na svetu.

Izraelski izvori ranije su rekli Rojtersu i CNN-u da je Izrael izvršio napad u koordinaciji sa SAD.

Izrael je potvrdio da je ratno vazduhoplovstvo te zemlje juče napalo najveće iransko postrojenje za preradu gasa Južni Pars, u provinciji Bušer, u kome se obezbeđuje oko 70 procenata iranskog domaćeg prirodnog gasa.

U odgovor na napad na Južni Pars iran je napao katarsko postrojenje za tečni prirodni gas Ras Lafan.