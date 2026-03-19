Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je danas da će Pentagon tražiti od Kongresa više novca za pokrivanje troškova rata u Iranu, navodeći da želi da osigura da su sadašnji i budući troškovi rata pokriveni.

Na pitanje novinara da li može da potvrdi izjavu zvaničnika administracije, koji je za američke medije ranije rekao da je Pentagon podneo zahtev za dodatnih 200 milijardi dolara, Hegset na konferenciji za novinare nije rekao za koliki ukupan iznos je podnet zahtev, navodeći da se taj broj "može promeniti", prenosi ABC njuz.

"Što se tiče 200 milijardi dolara, mislim da bi se taj broj mogao promeniti. Očigledno je da je potreban, potreban je novac da se ubijaju loši momci. Zato se vraćamo Kongresu i našim ljudima tamo kako bismo osigurali da smo pravilno finansirani za ono što je urađeno, za ono što ćemo možda morati da uradimo u budućnosti, da osiguramo da je naša municija - sve dopunjeno, i ne samo dopunjeno, već i više od toga", kazao je Hegset.

Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na pitanje o zahtevu Pentagona za dodatno finansiranje, američki predsednik Donald Tramp je rekao da je zahtev od 200 milijardi dolara "mala cena koju treba platiti kako bismo bili sigurni da ćemo ostati na vrhu".

Novac koji je do sada potrošen za finansiranje operacija u Iranu dolazi iz sredstava Pentagona koje je već dodelio Kongres.

Zahtev za dodatno finansiranje takođe ukazuje na planove za duži rat, nakon što je Tramp ranije rekao da će rat trajati četiri do pet nedelja.

Američko-izraelski napadi na Iran počeli su 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma.

U trećoj nedelji napada, Sjedinjene Američke Države tvrde da su uništile više od 7.800 vojnih meta, 120 iranskih brodova i 11 podmornica.

Zvaničnici Pentagona su na zatvorenom sastanku početkom marta rekli grupi senatora da je rat u Iranu koštao najmanje 11,3 milijarde dolara, u prvih šest dana.