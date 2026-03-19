Američka vojska ne vežba invaziju na Kubu niti se aktivno priprema da vojno zauzme ostrvo, izjavio je u četvrtak zakonodavcima komandant američkih snaga u Latinskoj Americi, general Frensis Donovan, šef američke Južne komande.

Međutim, SAD su spremne da odgovore na svaku pretnju američkoj ambasadi, da odbrane svoju bazu u Gvantanamuna Kubi i da pomognu američkoj vladi u slučaju masovne migracije sa ostrva, ako bude potrebno, rekao je Donovan.

Donovanove izjave date su tokom saslušanja u Senatu fokusiranog na sve odlučniju upotrebu američkih vojnih snaga u Latinskoj Americi od strane predsednika Donalda Trampa, gde njegova administracija ponovo potvrđuje ideju da region spada u zonu uticaja Vašingtona.

Tramp je izveo vojne udare na sumnjive brodove povezane sa drogom i širi savezništva sa pro-vašingtonskim vladama u Latinskoj Americi, čak i sprovodeći zajedničke operacije sa Ekvadorom na terenu ranije ovog meseca.

U januaru su američke specijalne snage uhapsile tadašnjeg predsednika Venecuele, Nikolasa Madura, u raciji na njegov kompleks u Karakasu i odvele ga u Njujork zbog optužbi za trgovinu drogom.

Donovan, koji je u vreme racije bio zamenik šefa Komande za specijalne operacije, iznenada je posetio Venecuelu prošlog meseca radi bezbednosnih razgovora, nedugo nakon što je preuzeo komandu za Latinsku Ameriku.

Tramp je u ponedeljak izjavio da očekuje da preuzme Kubu "na neki način" i da "mogu da radim šta god hoću" sa susednom zemljom, koja se nalazi 180 km južno od Ki Vesta na Floridi. Međutim, dosadašnji napori SAD stvaraju ekonomski pritisak na ostrvo.

Tramp je povećao ogroman ekonomski pritisak na Kubu zaustavljanjem svih isporuka venecuelanske nafte ostrvu, što je primoralo Kubu na ozbiljno ograničenje potrošnje energenata. Veliki deo privrede je praktično stao. U ponedeljak je električna mreža Kube kolabirala, ostavivši 10 miliona ljudi bez struje.

Na pitanje da li SAD sprovode vojne vežbe koje uključuju zauzimanje, okupaciju ili kontrolu Kube, Donovan je odgovorio: "Američka Južna komanda to ne radi."

Na pitanje da li zna za bilo koju američku vojnu komandu koja to radi, Donovan je odgovorio: "Ne."

Pitanja o daljim koracima SAD dolaze u trenutku kada su Kuba i SAD otvorile razgovore radi poboljšanja svojih uglavnom neprijateljskih odnosa, koji su dostigli jedan od najkontroverznijih trenutaka u poslednjih 67 godina otkako je Fidel Kastro svrgnuo tadašnjeg bliskog saveznika SAD.

Tokom saslušanja, Donovan je primetio da je baza u Gvantanamu pretrpela štetu od oluja i da joj je potrebna obnova, kao i drugim lokacijama na Karibima koje su američki zvaničnici dugo navodili kao potcenjene tokom poslednje dve decenije, kada je fokus američke vojske bio na borbi protiv militantnih grupa poput Al-Kaide i Islamske države.

- Neću lagati, u lošem je stanju - rekao je Donovan o bazi u Gvantanamu.

- Zbog oštećenja od uragana, ostao nam je samo jedan funkcionalni mol i jedan mol za snabdevanje gorivom. Verujem da je baza ključna tačka za bilo kakve operacije na Karibima - dodao je.

Donovan je rekao da će Ministarstvo za unutrašnju bezbednost, koje nadgleda američku Obalsku stražu, biti zaduženo u slučaju masovne migracije sa Kube, za koju stručnjaci već dugo upozoravaju da bi mogla uslediti nakon kolapsa komunističke vlasti u Havani.

Ipak, ostavio je otvorenu mogućnost da se uspostavi kamp u Gvantanamu za eventualni višak migranata.

Na pitanje šta bi američke snage preduzele u slučaju bezbednosne pretnje za Amerikance na Kubi, Donovan je odgovorio: