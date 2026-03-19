Slušaj vest

Izraelski premijert Benjamin Netanjahu izjavio je danas da Iran više nema kapacitete za obogaćivanje uranijuma ili proizvodnju balističkih raketa posle 20 dana američko-izraelskih vazdušnih napada.

Netanjahu je na konferenciji za novinare naveo da se iranski arsenal raketa i dronova "masovno urušava" i da će biti uništen.

"Ono što sada uništavamo su fabrike koje proizvode komponente za izradu ovih raketa i za proizvodnju nuklearnog oružja koje pokušavaju da proizvedu“, rekao je Netanjahu, prenosi Rojters.

Neatanjahu je rekao i da Izrael deluje na osnovu tri cilja: da se ​​„potpuno uništi“ iranski nuklearni program, da se ​​„potpuno uništi“ iranski program balističkih raketa i da se ​​stvore uslovi koji omogućavaju Irancima da „uzmu svoju sudbinu u svoje ruke“.

"Uprkos skoro tronedeljnom ratu, još je prerano da se kaže da li će Iranci izaći na ulice da pokušaju da svrgnu svoju vladu. Na iranskom narodu je da to pokaže, da izabere trenutak i da se uzdigne do trenutka“, rekao je on.

Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran

Netanjahu je naveo da u ratu koji je do sada vođen iz vazduha, mora postojati i kopnena komponenta i da za tu komponentu"postoji mnogo mogućnosti".

On je takođe negirao da je uvukao Sjedinjene Države u sukob.

„Da li neko zaista misli da neko može da kaže predsedniku Trampu šta da radi?“, rekao je on.

Netanjahu je rekao i da je Iran „slabiji nego ikad“, a Izrael „jači nego ikad“, kao i da je trenutna saradnja Tel Aviva i Vašingtona na do sada nezabeleženom nivou u istoriji.

"Odlična saradnja između mene i mog dobrog prijatelja Trampa je bez presedana“, naglasio je izraelski premijer, prenosi Skaj njuz.

Netanjahu je rekao i da se Bliski istok promenio „do neprepoznatljivosti“.

"Iran je slabiji nego ikad, dok je Izrael regionalna sila, a neki bi rekli i svetska sila“, rekao je Netanjahu.

On je govorio i o vremenskom okviru rata koji Izrael i SAD vode protiv Irana i poručio da će on trajati "koliko god je potrebno" i da „još ima posla".