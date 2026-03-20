to bi bio krupan zalogaj

Večina Amerikanaca, oko 65 odsto, veruje da će američki predsednikDonald Trampnarediti slanje vojske u opsežan kopneni rat u Iranu, ali tu ideju podržava samo 7 odsto, pokazalo je istraživanje koje je agencija Rojters sprovela u saradnji sa Ipsosom.

Istraživanje, sprovedeno tokom tri dana na uzorku od 1.545 odraslih Amerikanaca, pokazuje i da ukupna podrška Trampu ostaje uglavnom nepromenjena i iznosi 40 odsto, što je za jedan procentni poen više nego u anketi sprovedenoj neposredno nakon što su SAD i Izrael napali Iran 28. februara, piše Rojters.

U sukobima na Bliskom istoku, koji traju gotovo tri nedelje, poginulo je više od 2.000 ljudi, uključujući 13 američkih vojnika. Uzajamni udari na energetska postrojenja širom regiona doveli su do naglog rasta cena energenata, što vrši pritisak na berze i podstiče strah od ponovnog jačanja inflacije koja opterećuje američku ekonomiju još od pandemije kovida.

Rat Amerike i Izraela protiv Irana

Vojne opcije



Trampova administracija razmatra slanje više hiljada američkih vojnika kao pojačanje operacijama na Bliskom istoku. Mogući scenariji uključuju korišćenje vazdušnih i pomorskih snaga za obezbeđivanje prolaza naftnih tankera kroz Ormuski moreuz ili raspoređivanje američkih jedinica na iransku obalu.

Prema izveštajima, razmatrana je i opcija slanja kopnenih snaga na iransko ostrvo Harg, preko kojeg prolazi 90 odsto iranskog izvoza nafte. Na direktno novinarsko pitanje o svojim planovima, Tramp je u četvrtak izjavio da "ne šalje trupe nigde", dodajući: "Kad bih to i radio, sigurno vam ne bih rekao."

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.

Obećanja o izbegavanju sukoba



Tramp se prošle godine vratio u Belu kuću uz obećanja da će obuzdati inflaciju i sprečiti uvlačenje vojske u strane sukobe, a aktivno je vodio i kampanju za Nobelovu nagradu za mir. Ipak, ovu godinu započeo je vojnim udarima na Venecuelu, zarobivši lidera te zemlje u munjevitoj noćnoj operaciji.

Sukob s Iranom pokazao se znatno složenijim jer je Teheran uzvratio udarima širom regiona i time poremetio snabdevanje energentima što je ključno za globalnu ekonomiju.

Neki od istaknutijih glasova unutar predsednikovog pokreta MAGA osudili su rat, upozoravajući da bi mogao da naškodi republikancima na izborima za Kongres u novembru, na kojima brane većinu u oba doma američkog Kongresa.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana

Podeljena podrška ratu



Trampovi republikanci uglavnom podržavaju dosadašnji tok rata - 77 odsto njih odobrava američke udare na Iran, u poređenju sa samo 6 odsto demokrata i 28 odsto nezavisnih birača.

Ukupno, rat odobrava 37 odsto Amerikanaca, dok mu se protivi 59 odsto, uključujući približno svakog petog republikanca.

Istraživanje je pokazalo i da bi slanje manjeg broja specijalnih jedinica u Iran podržalo 63 odsto republikanaca i 34 odsto Amerikanaca uopšte.