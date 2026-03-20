situacija se ne smiruje

Slušaj vest

Najmanje 11 osumnjičenih kriminalaca poginulo je u severnom Meksiku, saopštila je u četvrtak meksička mornarica, tokom bezbednosne operacije koja je ciljala jednu rezidenciju povezanu sa frakcijom Los Majos moćnog kartela Sinaloa.

Mornarica je navela da su njihovo osoblje napali po dolasku na lice mesta u saveznoj državi Sinaloa, nakon čega su "u skladu sa zakonskim okvirom, odbili napad". Zvaničnici nisu identifikovali osobe poginule u operaciji.

Takođe su tokom operacije locirali ćerku jednog kriminalnog bosa, ali je ona puštena svojoj porodici nakon što je utvrđeno da nema veze sa kriminalnim aktivnostima. Mornarica je navela i da je zaplenila oružje velike snage i taktičko oružje na licu mesta.