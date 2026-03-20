Italijanska premijerka, Đorđa Meloni je tokom privatne sesije evropskog samita govorila sa simpatijama prema mađarskom premijeru, iako je većina lidera u EU zauzela suprotan stav.

Premijerka je svojim kolegama objasnila da razume razloge zbog kojih je mađarski premijer Viktor Orban naljutio blok kada je povukao svoju prethodnu saglasnost i odbio da odobri zajam od 90 milijardi evra Ukrajini, iako ga je prethodno odobrio u decembru, izjavilo je za Politico pet diplomata upoznatih sa poverljivim razgovorima, a nijedan od njih nije iz Italije.

Orbanova promena stava izazvala je bes kod drugih lidera i šokirala Ukrajinu, kojoj ponestaje novca dok rat sa Rusijom ulazi u petu godinu, i suprotstavlja se konvenciji EU zbog njegovog formalnog odobrenja pre nekoliko nedelja.

Đorđa Meloni ugostila je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog

I Meloni i Orban su desničari, ali italijanska premijerka je uglavnom sledila glavnu liniju EU, u kojoj se mađarska vlada doživljava kao opstruirajuća.

Meloni je na sastanku naglasila da lično i dalje podržava da zajam bude odmah isplaćen Ukrajini, ali je rekla da razume Orbanov stav, koji se suočava sa izborima sledećeg meseca, prema diplomatama iz četiri različite evropske zemlje.

Jedan od diplomata je citirao Meloni kako kaže da je Orbanov stav "normalan" jer "stvari se menjaju" i da "sam bila u istoj situaciji, razumela bih ga". Italijanska vlada je to demantovala, rekavši da "rečenica pripisana premijerki je potpuno neosnovana", izjavio je zvaničnik iz kancelarije Đorđe Meloni u Rimu.

Sve diplomate citirane u tekstu su zadržale anonimnost kako bi mogle slobodno da govore o diskusijama koje nisu bile javne. Nijedna od njih nije bila u sobi jer su prisustvovali gotovo isključivo samo lideri.

Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini

Mađarska i Slovačka blokiraju oslobađanje sredstava, jer je za to potrebna saglasnost svih zemalja EU. Budimpešta je svoju saglasnost uslovila zahtevom da Ukrajina popravi naftovod Družba, koji dovodi rusku naftu u Mađarsku i koji je oštećen ruskim dronom u januaru, nedeljama nakon što je svih 27 zemalja EU podržalo plan zajma.

Orban je optužio Kijev da namerno odlaže popravke. EU je saopštila da zajam i naftovod nisu povezani.

Iako je u utorak najavljeno da se EU dogovorila sa ukrajinskom vladom da finansira popravke i pošalje misiju za procenu na terenu, to nije bilo dovoljno da se prevaziđu Orbanovi prigovori u četvrtak. Mađarski premijer je prethodno bio konstruktivan i očekuje se da će povući veto ako se naftovod ponovo otvori, rekla je i Meloni, prema diplomatama.

Meloni je snažna zagovornica Ukrajine, a istovremeno održava prijateljske odnose sa Orbanom i predsednikom SAD Donaldom Trampom, koji je ponekad menjao stav prema Kijevu. Takođe je javno podržala Orbana u njegovoj kampanji za reizbor.

Volodimir Zelenski u Hagu

Većina drugih lidera EU reagovala je besno u četvrtak ujutro kada je postalo jasno da Orban ne namerava da popusti po pitanju zajma. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta osudio je odluku kao "neprihvatljivu" i "neviđeno prelaženje preko crvene linije" u ponašanju, rekle su diplomate za Politico.

Osim Mađarske i Slovačke, preostalih 25 zemalja izdalo je zajedničku izjavu u kojoj pozdravljaju odluku o zajmu od 90 milijardi evra i zahtevaju "prvu isplatu Ukrajini do početka aprila".