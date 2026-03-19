Rusija je zabrinuta zbog aktuelnog sukoba u Persijskom zalivu i poziva na hitan prekid borbenih dejstava na Bliskom istoku, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

„Pozivamo na hitan prekid borbenih dejstava koja su rezultat neisprovocirane agresije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana“, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Dodaje se da "Moskva neprestano radi na stvaranju uslova za mir, bezbednost i dobrosusedske odnose sa prijateljskim arapskim zemljama i Iranom".

„Prvi korak na tom putu treba da bude momentalni prekid 'vojne avanture' SAD i Izraela“, naglasilo je rusko ministarstvo, prenose RIA Novosti.

Kako se navodi, Rusija je, zajedno sa Kinom, Turskom i drugim saveznicima, spremna da doprinese regulisanju konflikta i pronalaženju rešenja diplomatskim putem radi dugoročne stabilizacije regiona, uz poštovanje interesa svih zemalja u njemu.

Rusko ministarstvo je saopštilo i da Moskva deli stav Ministarstva spoljnih poslova Omana o pokretanju regionalnog pregovaračkog procesa radi postizanja dogovora o merama poverenja i transparentnosti u oblasti nuklearne energetike, kao i o uzajamnim bezbednosnim garancijama.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran.

Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.