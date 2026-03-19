"IZVINITE, NISMO ZNALI DA JE NEVIDLJIV": Teheran poslao poruku Americi posle obaranja F-35! "Sve najbolje iz Irana" (FOTO)
Iranske odbrambene snage prethodne noći su pogodile američki lovac F-35, u vazdušnom prostoru centralnog Irana, zbog čega je avion morao prinudno da sleti.
Sada se na društvenim mrežama pojavio poster posvećen protivvazduhoplovnoj odbrani Irana koja je prva u svetu u borbi pogodila američki F-35.
"Izvinite, nismo znali da je nevidljiv", piše u objavi uz pozdrav "Sve najbolje iz Irana"
Prema saopštenju koje je Iranska revolucionarna garda objavila na svojoj zvaničnoj veb stranici, avion je pogođen u 2.50 sati ujutru po lokalnom vremenu od strane naprednih sistema protivvazdušne odbrane, i njegova sudbina nije poznata.
Tokom zločinačke NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. vojska SRJ je kod Buđanovaca oborila američki F-117 koji predstavlja prvi i jedini potvrđeni gubitak aviona NATO alijanse izrađenog u stelt tehnologiji. Tada je, nastala poruka kuju su "patentirali" Srbi - „Izvinite, nismo znali da je nevidljiv“.
