Slušaj vest

Iranske odbrambene snage prethodne noći su pogodile američki lovac F-35, u vazdušnom prostoru centralnog Irana, zbog čega je avion morao prinudno da sleti.

Sada se na društvenim mrežama pojavio poster posvećen protivvazduhoplovnoj odbrani Irana koja je prva u svetu u borbi pogodila američki F-35.

"Izvinite, nismo znali da je nevidljiv", piše u objavi uz pozdrav "Sve najbolje iz Irana"

Foto: Printskrin društvene mreže

Prema saopštenju koje je Iranska revolucionarna garda objavila na svojoj zvaničnoj veb stranici, avion je pogođen u 2.50 sati ujutru po lokalnom vremenu od strane naprednih sistema protivvazdušne odbrane, i njegova sudbina nije poznata.

Tokom zločinačke NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. vojska SRJ je kod Buđanovaca oborila američki F-117 koji predstavlja prvi i jedini potvrđeni gubitak aviona NATO alijanse izrađenog u stelt tehnologiji. Tada je, nastala poruka kuju su "patentirali" Srbi - „Izvinite, nismo znali da je nevidljiv“.