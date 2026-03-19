Kremlj je danas saopštio da su pregovori između Vašingtona, Moskve i Kijeva o okončanju rata u Ukrajiniu „situacionoj pauzi“ posle izbijanja rata sa Iranom, ali je ukrajinski predsednik rekao da se nova runda očekuje već ovog vikenda.

Američki predsednik Donald Tramp obećao je da će okončati rat u Ukrajini po povratku u Belu kuću, ali je priznao da su napori za rešavanje sukoba jedno od njegovih najvećih razočaranja.

List „Izvestija“ je na naslovnoj strani objavio da je Kremlj potvrdio pauzu u pregovorima o Ukrajini i da bi rat na Bliskom istoku mogao da natera Kijev na kompromis.

„Situaciona pauza“

„Ovo je situaciona pauza, iz očiglednih razloga“, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov kada su ga pitali o novinskom izveštaju. Peskov je dodao da se Moskva nada da će okončati pauzu i nastaviti novu rundu razgovora čim „naši američki partneri“ budu mogli da posvete više pažnje ukrajinskim pitanjima.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u Kijevu da je vreme da se okonča pauza i da je Vašington poslao signale spremnosti za nastavak pregovora. Ukrajinski pregovarački tim je već na putu ka SAD na razgovore koji bi trebalo da se održe tokom vikenda.

„Došlo je do pauze u pregovorima. Vreme je da se okončaju i učinićemo sve da razgovori budu zaista suštinski“, rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju. „Ukrajinski tim je već na putu i ​​očekujemo sastanak u subotu u Sjedinjenim Državama.“

Još nije jasno u kom će formatu biti novi razgovori niti ko će u njima učestvovati. Ruski list navodi da će se pregovori o ekonomskoj i investicionoj saradnji sa SAD, koje predvodi predsednički izaslanik Kiril Dmitrijev, nastaviti.

Ukrajina i Rusija, koje su izvršile invaziju na susednu zemlju 2022. godine, vodile su razgovore u Turskoj prošle godine, dok su se ove godine, uz posredovanje SAD, održali sastanci u Abu Dabiju i Ženevi. Strane su i dalje duboko podeljene oko ruskog zahteva da Ukrajina prepusti kontrolu nad celim Donjeckim regionom.

Šef američke obaveštajne službe: Rusija ima prednost

Ukrajinski i evropski lideri kažu da se Rusiji ne sme dozvoliti da ostvari svoje ciljeve nakon onoga što nazivaju imperijalnim preuzimanjem zemlje, upozoravajući da bi Moskva mogla da napadne članicu NATO-a ako pobedi. Moskva to negira.

Direktorka Nacionalne obaveštajne zajednice SAD Tulsi Gabard izjavila je u sredu pred Odborom Senata za obaveštajne poslove da je Rusija „zadržala prednost u ratu protiv Ukrajine“.

„Pregovori između Moskve i Kijeva pod vođstvom SAD su u toku. Dok se ne postigne sporazum, Moskva će verovatno nastaviti da vodi rat iscrpljivanja usmeren na degradaciju sposobnosti i volje Kijeva da se odupre“, rekao je Gabard.

Ruski predsednik Vladimir Putin kaže da je otvoren za razgovore o miru. On prikazuje rat kao prekretnicu u odnosima sa Zapadom, koji je, kako kaže, ponizio Rusiju nakon pada Sovjetskog Saveza 1991. godine širenjem NATO-a i zadiranjem u rusku sferu uticaja.

Putin je 2024. godine rekao da su ruski uslovi za okončanje rata formalno odustajanje Kijeva od ambicija da se pridruži NATO-u i potpuno povlačenje iz četiri regiona na koje Rusija polaže pravo. Kijev je doveo u pitanje Putinovu posvećenost okončanju rata i rekao da neće ustupiti teritoriju koju Rusija nije uspela da osvoji.