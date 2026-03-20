Obiljan bezbednosni rizik
FRANCUSKI OFICIR OTKRIO TAČNU LOKACIJU NOSAČA AVIONA: Treniirao na palubi uz uključenu aplikaciju "Strava"
Jedan francuski mornarički oficir nenamerno je otkrio tačnu lokaciju nosača aviona "Šarl de Gol", tako što je podelio javni trening na aplikaciji "Strava".
Njegovo trčanje, zabeleženo na moru, omogućilo je da se precizno utvrdi pozicija nosača u Mediteranu, u blizini Kipra.
Iako je raspoređivanje nosača bilo javno poznato, deljenje njegove tačne lokacije u realnom vremenu predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik.
francuski predsednik Emanuel Makron je pre nekoliko dana naredio da se jedini francuski nosač aviona rasporedi u istočnom Mediteranu kao zaštita od iranskih dronova.
Kurir.rs/Agencije
