KATARSKI PREMIJER POZVAO NA PREKID RATA: "Svima je jasno ko ima koristi i ko uvlači region u sukob"
Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Tani pozvao je danas na prekid rata na Bliskom istoku.
Al Thni je nakon sastanka s turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom govorio o ratu Izraela i Irana. Tom prilikom on je naglasio da se poverenje u regionu mora vratiti.
"Rat se mora odmah zaustaviti. Svima je jasno ko ima korist od ovog rata i ko uvlači region u sukob. Poverenje je sada izgubljeno, ali se mora vratiti. Želimo da živimo u miru sa iranskim narodom", rekao je on.
Ministar spoljnih poslova Hakan Fidan kritikovao je Izrael kao glavnu silu iza rata koji je gurnuo region u neviđenu krizu, te potvrdio podršku Turske Kataru.
Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare, Fidan je osudio napade usmerene na civile i civilnu infrastrukturu.
"Izrael je glavna strana odgovorna za uvlačenje našeg regiona u ovu neviđenu krizu", rekao je Fidan, dodajući da Izrael iskorišćava trenutni haos kako bi prekršio uslove prekida vatre u Gazi.
Obe zemlje su označile Izrael kao inicijatora rata, a poručili su da Iran mora biti oprezan i suzdržan, jer bi njegovi potezi mogli dodatno pogoršati situaciju u regionu.
Kurir.rs/Agencije