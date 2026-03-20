Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Tani pozvao je danas na prekid rata na Bliskom istoku.

Al Thni je nakon sastanka s turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom govorio o ratu Izraela i Irana. Tom prilikom on je naglasio da se poverenje u regionu mora vratiti.

"Rat se mora odmah zaustaviti. Svima je jasno ko ima korist od ovog rata i ko uvlači region u sukob. Poverenje je sada izgubljeno, ali se mora vratiti. Želimo da živimo u miru sa iranskim narodom", rekao je on.

Ministar spoljnih poslova Hakan Fidan kritikovao je Izrael kao glavnu silu iza rata koji je gurnuo region u neviđenu krizu, te potvrdio podršku Turske Kataru.

Ras Lafan u Kataru, najveće postrojenje za preradu tečnog prirodnog gasa (TNG) na svetu, meta iranskog napada Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare, Fidan je osudio napade usmerene na civile i civilnu infrastrukturu.

"Izrael je glavna strana odgovorna za uvlačenje našeg regiona u ovu neviđenu krizu", rekao je Fidan, dodajući da Izrael iskorišćava trenutni haos kako bi prekršio uslove prekida vatre u Gazi.

Obe zemlje su označile Izrael kao inicijatora rata, a poručili su da Iran mora biti oprezan i suzdržan, jer bi njegovi potezi mogli dodatno pogoršati situaciju u regionu.

Kurir.rs/Agencije

