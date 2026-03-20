Kineski ministar spoljnih poslova, Vang Ji, u četvrtak je razgovarao telefonom sa britanskom ministarkom spoljnih poslova, Ivet Kuper na njen zahtev, a tema je bila situacija na Bliskom istoku.

Kuper je rekla da Ujedinjeno Kraljevstvo, suočavajući se sa sve većim turbulencijama u svetu, želi da održi blisku komunikaciju sa Kinom kako bi se što pre okončala neprijateljstva, ponovo pokrenuli pregovori diplomatskim kanalima i pronašlo dugoročno rešenje za tenzije na Bliskom istoku.

Vang, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je da se sukob na Bliskom istoku produbljuje i širi. To ne utiče samo na regionalni mir i stabilnost, već se negativno odražava i na svetsko tržište energenata, finansije, trgovinu i pomorski saobraćaj, narušavajući zajedničke interese svih zemalja.

- Nema pobednika u dugotrajnom sukobu, a prekid vatre je zajednička želja svih - rekao je Vang.

- Kina poziva sve strane da odmah obustave vojne operacije, rešavaju nesuglasice kroz ravnopravan dijalog i da zajedno rade na očuvanju regionalnog mira i stabilnosti - naveo je Vang.

- Kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina i Ujedinjeno Kraljevstvo dele odgovornost za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti - istakao je kineski šef diplomatije.

- Obe strane treba da intenziviraju komunikaciju, doprinesu miru i da zajedno rade na očuvanju ciljeva i principa Povelje UN i osnovnih normi međunarodnih odnosa, kako bi se sprečilo dalje narušavanje međunarodnog poretka i podrivanje svetskog mira - dodao je Vang.

Kineski i britanski šefovi diplomatije razgovarali su i o bilateralnim odnosima, saglasni da aktivno sprovode dogovore na nivou lidera dve zemlje, jačaju komunikaciju i da nastave da unapređuju sveobuhvatan strateški partnerski odnos između Kine i Ujedinjenog Kraljevstva, doprinoseći tako stabilnosti u svetu koji se menja i postaje sve turbulentniji.

