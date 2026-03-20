Slušaj vest

U požaru u fabrici auto-delova u gradu Tedžon u centralnom delu Južne Koreje danas je povređeno najmanje 53 ljudi, a zvaničnici su upozorili da bi broj povređenih mogao da poraste.

Nam Deuk-vu, šef vatrogasne službe gradskog okruga Tedžok, rekao je da je 24 od tih ljudi teško povređeno i da vlasti tragaju za najmanje 14 drugih za koje se veruje da su bili u objektu kada je požar izbio.

AP prenosi da zvaničnici nisu mogli odmah da potvrde da li je neko od povređenih u životnoj opasnosti.

Video sa mesta događaja prikazuje gust sivi dim koji se kulja iz kompleksa.

Požar je prijavljen oko 13:17 časova po lokalnom vremenu, a Nam je rekao da uzrok nije odmah poznat, ali da se čini da se požar brzo proširio, dok su svedoci navodno čuli eksploziju.

On je rekao da je požar uništio fabričku zgradu u koju vatrogasci nisu mogli da uđu zbog zabrinutosti da bi se objekat mogao da se sruši.

Požar u fabrici auto-delova u Južnoj Koreji Foto: Yonhap News / Newscom / Profimedia

Njihovi napori su bili usmereni na sprečavanje širenja požara na susedni objekat i uklanjanje hemikalija sa lokacije.

- Neki ljudi su povređeni prilikom skakanja sa zgrade tokom pokušaja bekstva, dok su drugi imali probleme zbog udisanja dima - rekao je Nam.

Policija je pratila signale mobilnih telefona 14 ljudi koji se još uvek vode kao nestali.

Raspoređeno je više od 250 vatrogasaca, policajaca i drugih pripadnika hitnih službi, zajedno sa oko 100 vozila i opreme.