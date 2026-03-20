Takva izjava nije ništa nečuveno od Trampa, ali je on to rekao dok je juče sedeo pored japanske premijerke Sanae Takaiči u Beloj kući.

Na pitanje novinara zašto američki saveznici, uključujući Japan, nisu bili unapred obavešteni o napadu, Tramp je rekao da nisu želeli da otkriju previše informacija.

Foto: X/Printscreen/@CollinRugg

Rekao je da su Sjedinjene Države izvršile snažan napad bez prethodne najave kako bi održale element iznenađenja i dodao da Japan najbolje zna koliko je iznenađenje važno, aludirajući na napad na Perl Harbor: "Ko zna više o iznenađenju od Japana?"

Tokom posete Beloj kući, Tramp je japanskoj premijerki takođe pokazao eksponat koji ismeva njegovog prethodnika Džoa Bajdena.

Naime, Tramp je postavio autopen, odnosno uređaj za automatsko potpisivanje, tamo gde je trebalo da bude Bajdenov portret.

Time je aludirao na Bajdenovu senilnost, implicirajući da bivši predsednik SAD nije mogao sam da potpisuje dokumenta.

Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, a koje je objavila i Bela kuća, čini se da se premijerka Takaiči nasmejala Trampovom gestu.