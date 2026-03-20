Ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una viđena je kako vozi tenk tokom vojne vežbe dok joj otac sedi iza nje, prema fotografijama koje je objavila severnokorejska državna novinska agencija KCNA, a analitičari spekulišu da bi ona mogla biti njegova naslednica.

Kimova ćerka, poznata kao Kim Džu Ae, za koju se veruje da ima oko 13 godina, poslednjih meseci se sve više pojavljuje u javnosti sa ocem.

Najnovije fotografije je prikazuju kako vozi tenk dok joj se nasmejani otac naslanja na kupolu iza nje i trojica uniformisanih vojnih oficira koji sede na trupu vozila.

Ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una vozi tenk Foto: kcna / UPI / Profimedia, EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, KCNA/KCNA

Ranije ovog meseca, viđena je kako puca iz puške na streljani, a jednom je fotografisana i kako puca iz pištolja.

Devojčica prati svog oca na brojnim važnim događajima

Severna Koreja nije zvanično potvrdila ime ćerke severnokorejskog lidera, niti njene godine.

U četvrtak je Kim nadgledao vežbu sa novim tipom tenka, gde su demonstrirane superiorne ofanzivne i odbrambene sposobnosti protiv dronova i protivoklopnih raketa, prema izveštaju novinske agencije KCNA.

U nedelju je Kim Džong Un zajedno sa ćerkom posmatrao je testiranje sistema višecevnih bacača raketa, javili su severnokorejski državni mediji, što je verovatni odgovor na aktuelne američko-južnokorejske vojne vežbe koje Pjongjang vidi kao probe za invaziju.

Kim Džong Un sa ćerkom Kim Džu Ae na vežbi lansiranja raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Zvanična severnokorejska novinska agencija KCNA javila je da je Kim posmatrao vežbu napada kod istočne severnokorejske obale u kojoj je bilo uključeno 12 preciznih raketnih bacača kalibra 600 milimetara.

Kim Džong Un je rekao, kako prenosi KCNA, da će vežbe izložiti neprijatelja u dometu od 420 kilometara "nelagodnostima", i zapretio da će se koristiti "taktičko nuklearno oružje". On se, kako izgleda, osvrtao na vojnike Južne Koreje i SAD stacionirane u Južnoj Koreji.