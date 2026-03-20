Zemljotres magnitude 4.7 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 20. marta 2026 u 10:05 časova, na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 11 kilometara severoistično od Paramitje, odnosno 157 kilometara jugozapadno od Larise.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Potres se osetio širom zemlje

Građani kažu da se potres osetio širom zemlje.

"Janjina, dobro je drmalo", "Trajalo je nekih 8 sekundi", "Drmalo i u Pargi", pisali su stanovnici Grčke.

Potrese se osetio i u Albaniji.

"Osetili smo i ovde", naveo je stanovnik Đirokastre.

"Mi smo u Maliku u Albaniji, i ovde je drhtalo", naveo je drugi.

Potres su osetili i na području Ohrida u Severnoj Makedoniji.

"Ljuljalo je dobro", naveli su građani Ohrida.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.