Otac osamnaestogodišnje devojke koja je umrla od meningitisa usred epidemije u Kentu otkrio je simptome koje je imala 12 sati pre nego što ju je infekcija ubila.

Džulijet Keni, maturantkinja gimnazije "Kraljica Elizabeta" u Faveršamu, preminula je u subotu, 14. marta, samo dan nakon što je pokazala prve simptome smrtonosne bolesti koja se proširila regionom.

Njena porodica sada poziva na hitne promene u sistemu kako bi se osiguralo da se takva tragedija nikada više ne ponovi.

Džulijet je bila "potpuno zdrava, snažna i u formi", opisao ju je njen otac Majkl Keni.

Samo dva dana pre smrti, uspešno je položila praktični ispit iz fizičkog vaspitanja.

Niko nije mogao da pretpostavi da je kraj blizu.

Džulijet Keni Foto: Društvene Mreže

"Bolest ju je tako brzo odnela"

Porodica je prvi put primetila prve znake bolesti u ranim jutarnjim satima petka, 13. marta, kada je Džulijet počela da povraća.

U to vreme nije imala drugih simptoma. Ali stvari su se brzo pogoršale.

"Odveli smo je jutros u lokalnu hitnu pomoć jer je imala promenu boje na obrazima. Dobila je antibiotike i kolima hitne pomoći je odvezena u bolnicu", navodi se u srceparajućoj izjavi oca Majkla.

Uprkos najboljim naporima lekara, ishod je bio tragičan.

Džulijet Keni sa svojom porodicom Foto: meningitis.org

„Žulijet se hrabro borila satima, ali uprkos fantastičnom bolničkom osoblju koje se borilo uz nju, meningitis ju je odneo od nas za manje od 12 sati. Bili smo uz nju do samog kraja, a poslednji zvuci koje je čula bili su glasovi onih koji su je voleli, koji su joj govorili koliko je voljena i cenjena.“

Opisujući svoju ćerku, otac je rekao da je imala "prelepu pozitivnu energiju" i da je širila "zabavu, ljubav i sreću svima oko sebe".

„Razaranje koje je njen gubitak ostavio na nas, njenu porodicu i prijatelje je neizmerno. Deljenje priča o empatiji, toplini i zabavi koju je donela pomaže nam da prebrodimo ovo vreme. Njena energija nastavlja da pomaže onima koji je vole da pronađu svoj put.“

Poziv na hitnu akciju i promenu sistema

Tragedija je podstakla porodicu Keni, uz podršku Fondacije za istraživanje meningitisa, da pozove vladu Velike Britanije na hitnu akciju kako bi se poboljšao pristup MenB vakcini za tinejdžere i mlade.

MenB vakcina je uvedena u rutinski program imunizacije beba 2015. godine, pa većina mladih rođenih pre te godine nije zaštićena, osim ako su vakcinu primili privatno. Porodica Keni nije bila svesna ove činjenice.

"Nijedna porodica ne bi trebalo da doživi ovakav bol i tragediju. Ovo se može izbeći. Postoje mladi ljudi koji se trenutno bore sa ovom bolešću i oni koji su i dalje u riziku", rekao je Majkl Keni.

Studenti Univerziteta u Kentu čekaju u redu da dobiju antibiotike zbog meningitisa Foto: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia, Gareth Fuller, PA Images / Alamy / Profimedia

"Kao roditelji, znali smo da će naša deca promeniti svet i biti sila dobra. Rad na zaštiti mladih ljudi je počeo, ali mora biti više. Uticaj koji je Džulijet imala na ovaj svet mora biti trajna promena. Sada je vreme da se osigura da su porodice bezbedne od posledica meningitisa B."

Vini Smit, glavni izvršni direktor Fondacije, podsetio je da je organizacija još 2015. zahtevala da MenB vakcina bude dostupna svim starosnim grupama u riziku, ali je predlog odbijen jer je „procenjeno da nije isplativ“ prema tadašnjim kriterijumima.

"Naša zabrinutost, tada i sada, jeste da ovo nije u potpunosti odražavalo uticaj MenB ili punu vrednost zaštite koju vakcina donosi. Nije uzeta u obzir ozbiljnost meningitisa, njegove doživotne posledice, niti trauma i tuga koju porodice doživljavaju", rekao je Smit.

Vanredno stanje u Kentu

Epidemija u Kentu dostigla je alarmantne razmere sa ukupno 27 slučajeva (15 potvrđenih i 12 sumnjivih), od kojih je devet uzrokovano sojem MenB. Dve učenice su preminule, uključujući Džulijet.

Vlasti su pokrenule masovnu vakcinaciju za sve koji su posetili Club Chemistry između 5. i 15. marta, kao i za učenike, studente i osoblje Univerziteta u Kentu.