- A-10 Vorthog je sada u borbi duž južnog krila, loveći i uništavajući brze brodove za napad u Ormuskom moreuzu - rekao je general Dejn Kejn, predsednik Združenog generalštaba, na konferenciji za novinare u Pentagonu.

Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Dvomotorni mlaznjak, zvanično nazvan "Tanderbolt", ušao je u operativnu službu 1976. godine. Stekao je slavu tokom Zalivskog rata 1991. godine, a kasnije i u Avganistanu, zahvaljujući izuzetnoj sposobnosti da pruži blisku vazdušnu podršku kopnenim snagama na izloženim položajima.

Mnogi vojnici su ga smatrali anđelom čuvarom, a zastrašujuća rika njegovog sedmocevnog Gatlingovog topa kalibra 30 milimetara, poznatog kao "brrrrrrrrt", postala je legendarna, izveštava CNN.

Pored topa, ova jednosedna letelica može da nosi širok spektar oružja, uključujući vođene i nevođene bombe i laserski vođene rakete, prema listu Ratnog vazduhoplovstva.

Foto: Shutterstock

Praktično neuništiv avion

Jedan od ključnih atributa A-10 je njegova izdržljivost, a tokom Zalivskog rata je imao stopu operativnog uspeha veću od 95 procenata. Avion je teško oklopljen kako bi izdržao direktne pogodke, a pilot je zaštićen titanijumskim oklopom, zbog čega je avion ponekad nazivan i "titanijumska kada".

Dizajniran je da može leteti i sa samo jednim motorom, ili čak sa polovinom krila. U slučaju kvara hidraulike, pilot može da upravlja avionom koristeći mehaničke komande.

Uprkos dokazanim sposobnostima, rukovodstvo Ratnog vazduhoplovstva godinama insistira na povlačenju A-10 iz upotrebe. Glavni razlog su visoki troškovi održavanja pet decenija starog aviona i celog osoblja potrebnog za njegovu podršku.

Foto: APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Plan je bio da njegovu ulogu u napadima sa kopna i bliskoj vazdušnoj podršci postepeno preuzme moderniji F-35.

Međutim, zadržavanje aviona dobilo je snažnu podršku u Kongresu, koji je u nedavno donetom Zakonu o nacionalnoj odbrani pozvao da se najmanje 103 aviona zadrži u upotrebi. Sada se ispostavlja da ovaj avion ima važnu u Ormuskom moreuzu.

General Kejn je takođe otkrio da su i drugi avioni dobili nove misije. Jurišni helikopteri AH-64 Apache sada se koriste za obaranje iranskih dronova, kao i za napade na militantne grupe povezane sa Iranom u Iraku.

(Kurir.rs/Index)

