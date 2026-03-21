Slušaj vest

Britanska turistkinja Rouz Bak (56) preminula je nakon što ju je „neobični talas“ oborio na stene dok je ujutru plivala na Tenerifima.

Rouz je bila na odmoru sa porodicom u Kosta Adeheu kada se tragedija dogodila.

Njena ćerka, Šantel Bak-Forest (39), rekla je da je majka bila „jaka plivačica“ i da je otišla na plažu nakon što je bazen bio zatvoren u sredu, 25. februara.

„Ona je uživala u plivanju u plavoj laguni koja je obično mirna“, rekla je Šantel.

Kako je sve pošlo po zlu

Nažalost, mali zemljotres pogodio je ostrvo i izazvao „ubilački talas“. Šantel je opisala kako je talas „bacio njenu majku na stene“, onesvestivši je i slomivši joj C2 pršljen, pre nego što je neko primetio i pozvao spasioce. Rouz je navodno bila pod vodom pet minuta pre nego što je izvučena.

Prolaznici su pokušali da je reanimiraju pre nego što je hitno prebačena u bolnicu. Lekari su, međutim, 6. marta odlučili da isključe ventilator, jer je oštećenje mozga bilo preveliko da bi se oporavila.

Rouz je preminula u nedelju, 8. marta.

Šantel je objasnila da je Tenerife 25. februara pogodio zemljotres jačine 4,1 stepen Rihterove skale, za koji veruje da je verovatno izazvao „talas čuda“.

„Apsolutno sam slomljena, nisam mogla da prestanem da plačem. Bilo je užasno. Hodam okolo osećajući se kao da sam upucana u grudi“, rekla je.

Pokušaj lekara da je spasu

Lekari su pokušavali da stabilizuju Rouz, jer je progutala vodu i imala je puno vode u plućima i želucu.

„Nisu mogli da je stabilizuju jer je patila od hipotermije. Posle pet dana su prestali sa svim lekovima za hipotermiju i uspeli su da stabilizuju unutrašnje organe, ali je patila od velikog nedostatka kiseonika u mozgu, pa su se tada brinuli o oštećenju mozga. Ali onda su videli krvarenje na njenom moždanom stablu“, objasnila je Šantel.

Iako je tragedija ostavila dubok trag, reakcija ljudi donela je Šantel utehu.

Osnovala je GoFundMe kako bi pomogla porodici.

„Svi koji su me kontaktirali rekli su da je ona ili jedna od najljubaznijih osoba koje poznaju ili najljubaznija osoba koju su ikada upoznali. Koliko ljudi je bilo daleko i široko, ljudi za koje nisam ni znala da je poznaju, bilo je neverovatno, dotakla je živote toliko ljudi“, rekla je.