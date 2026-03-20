Izraelsku javnost je posebno uznemirila činjenica je rezervista bio u jedinici koja je opsluživala PVO sistem "Gvozdena kupola".

Prema optužnici, optuženi, imenovan kao Raz Koen, optužen je za bezbednosne prekršaje i navodno pružanje informacija u vezi sa aktivnostima "Gvozdene kupole".

Okrivljeni je uhapšen na početku rata protiv Irana i ispitivan od strane jedinice "Lahav 433" u zajedničkoj istrazi sa Šin Bet (Izraelskom bezbednosnom agencijom).

Pritvor mu je nekoliko puta produžavan, a Kancelarija okružnog tužioca u Jerusalimu podigla je optužnicu u petak.

U optužnici se navodi da je rezervista održavao kontakt sa iranskim elementima i prenosio osetljive informacije vezane za izraelsku protivvazdušnu odbranu. Nije detaljno opisan pun obim informacija koje su navodno prenete ili tačni iznosi novca koji su mu dati zauzvrat.

Kako piše Džeruzalem post, to je još jedan u nizu napora iranskih obaveštajaca da regrutuju Izraelce, uključujući sadašnje i bivše pripadnike bezbednosnih snaga.

Izraelske vlasti su više puta upozoravale poslednjih meseci da iranski obaveštajci sve više koriste finansijske podsticaje za regrutovanje unutar Izraela.

U januaru 2025. godine, u Okružnom sudu u Haifi podignuta je optužnica protiv rezerviste IDF-a Jurija Iljaspova (22), koji je takođe služio u baterijskoj jedinici Gvozdene kupole, i njegovog prijatelja Georgija Andrejeva (21), zbog navodnih veza sa iranskim operativcima. Njih dvojica su bili prijatelji iz detinjstva i živeli su samo nekoliko stotina metara jedan od drugog u Kirjat Jamu.

Iljaspov je optužen, između ostalog, za pomaganje neprijatelju u ratno vreme, prenošenje informacija neprijatelju, špijunažu i kontakt sa stranim agentom. Takođe je optužen za uništavanje imovine, uništavanje dokaza, falsifikovanje i korišćenje falsifikovanog dokumenta.