Stručnjaci strahuju da bi deljenje vejpa moglo biti povezano sa „eksplozivnom“ epidemijom meningitisa nakon što su danas potvrđena još dva slučaja u Engleskoj.

Broj zaraženih porastao na 29

Zdravstveni zvaničnici potvrdili su da je ukupan broj slučajeva porastao na 29, dok testovi za identifikaciju odgovornog soja i dalje traju.

Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost (UKHSA) saopštila je da je obaveštena o 18 potvrđenih i 11 verovatnih slučajeva meningitisa povezanih sa Kentom.

Oko 13 od 18 potvrđenih slučajeva su meningitis B, a svi su zahtevali hospitalizaciju.

Vakcinacija protiv meningitisa u Engleskoj

Slučajevi su potvrđeni na dva univerziteta, četiri škole u Kentu i jednoj instituciji u Londonu.

Epidemija je tragično dovela do smrti jednog studenta Univerziteta Kent i učenika šestog razreda lokalne gimnazije. Istrage u Kentu fokusirane su na popularni klub Club Chemistry u Kenterberiju.

Infekciju izazvalo deljenje vejpova?

Neki stručnjaci sada strahuju da bi deljenje vejpa moglo biti uzrok.

Profesor Robert Dingvol sa Univerziteta Notingem Trent rekao je: „Bilo je epidemija meningitisa mnogo pre nego što su se pojavili vejpovi. Verovatno je, ali u ovom trenutku je to još uvek samo teorija. Dalja ispitivanja se rade.“

Vejp

Dr Sajmon Klark, stručnjak za infekcije na Univerzitetu u Redingu, dodao je: „Deljenje vejpa se ne razlikuje od deljenja pića ili cigarete – razmenjujete vrstu sekreta iz usta kroz koju bakterija putuje. Mladi ljudi imaju tendenciju da dele vejpove ležerno i često, što predstavlja praktičan problem. Jednostavan savet je da ih ne delite. Svako ko razvije iznenadnu jaku glavobolju, ukočen vrat ili osip treba da potraži hitnu medicinsku pomoć.“

Smrt maturantkinje Džulijent Keni, koja je preminula za manje od 12 sati

Tragedija je ponovo osvetljena pričom porodice Keni.

Džulijet Keni, učenica gimnazije, preminula je u roku od samo 12 sati od pojave simptoma.

Otac Majkl Keni rekao je: „Bila je u formi, zdrava i jaka, a bolest nam ju je odnela tako brzo. Nijedna porodica ne bi trebalo da doživi ovakav bol i tragediju.“

Džulijet Keni, maturantkinja u Engleskoj koja je preminula od meningitisa

„Džulijet se hrabro borila satima, ali uprkos fantastičnom osoblju bolnice NHS-a, meningitis nam ju je odneo manje od 12 sati kasnije. Bili smo sa njom na kraju, a poslednji zvuci koje je čula bili su glasovi onih koji su je voleli i govorili joj koliko je mnogo voljena i cenjena“, dodao je Majkl.

Masovna vakcinacija učenika

Hiljade učenika sada će primiti MenB vakcinu nakon što je otkriveno da je zaraženi pacijent možda posetio Klub Kemistri više puta.

UKHSA je proširila pravo na vakcinu i antibiotik na sve koji su posetili klub od 5. do 15. marta, kao i na učenike 12. i 13. razreda u školama sa potvrđenim ili sumnjivim slučajevima.

Desetine studenata juče nisu uspeli da prime vakcinu zbog velike potražnje.

Studenti Univerziteta u Kentu čekaju u redu da dobiju antibiotike zbog meningitisa