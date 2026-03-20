MENIGITIS SE POJAVIO U JOŠ JEDNOJ EVROPSKOJ DRŽAVI! Zabeležen smrtni slučaj, stanovništvo zabrinuto, preduzete hitne mere
Radnica centra za preradu nuklearnog goriva Orano u La Agu u Francuskoj preminula je od meningokoknog meningitisa, nakon čega su uvedene stroge preventivne mere, dok za sada nije utvrđena povezanost sa epidemijom u Engleskoj, saopštili su danas nadležni.
U poruci upućenoj zaposlenima navedeno je da je koleginica preminula usled invazivne meningokokne infekcije, što je izazvalo snažne reakcije i zabrinutost među osobljem.
Epidemija meningitisa u Velikoj Britaniji
Velika Britanija se suočava sa neviđenom epidemijom meningitisa koja je ovog meseca usmrtila dve osobe na jugoistoku Engleske, a zabeleženo je ukupno 27 slučajeva.
Džulijet Keni, učenica gimnazije, preminula je u roku od samo 12 sati od pojave simptoma.
Otac Majkl Keni rekao je: „Bila je u formi, zdrava i jaka, a bolest nam ju je odnela tako brzo. Nijedna porodica ne bi trebalo da doživi ovakav bol i tragediju.“
Masovna vakcinacija učenika
Hiljade učenika sada će primiti MenB vakcinu nakon što je otkriveno da je zaraženi pacijent možda posetio Klub Kemistri više puta.
UKHSA je proširila pravo na vakcinu i antibiotik na sve koji su posetili klub od 5. do 15. marta, kao i na učenike 12. i 13. razreda u školama sa potvrđenim ili sumnjivim slučajevima.
Desetine studenata juče nisu uspeli da prime vakcinu zbog velike potražnje.
Još 20.000 doza vakcine biće dostupno u privatnim apotekama, uključujući Asda, po ceni od 150 funti za dve doze, uz rezervacije po principu "ko prvi dođe, njemu se daje mesto".
(Kurir.rs/Rojters)