Radnica centra za preradu nuklearnog goriva Orano u La Agu u Francuskoj preminula je od meningokoknog meningitisa, nakon čega su uvedene stroge preventivne mere, dok za sada nije utvrđena povezanost sa epidemijom u Engleskoj, saopštili su danas nadležni.

U poruci upućenoj zaposlenima navedeno je da je koleginica preminula usled invazivne meningokokne infekcije, što je izazvalo snažne reakcije i zabrinutost među osobljem.

Epidemija meningitisa u Velikoj Britaniji

Velika Britanija se suočava sa neviđenom epidemijom meningitisa koja je ovog meseca usmrtila dve osobe na jugoistoku Engleske, a zabeleženo je ukupno 27 slučajeva.

Vakcinacija protiv meningitisa u Engleskoj  Foto: Gareth Fuller/PA

Džulijet Keni, učenica gimnazije, preminula je u roku od samo 12 sati od pojave simptoma.

Otac Majkl Keni rekao je: „Bila je u formi, zdrava i jaka, a bolest nam ju je odnela tako brzo. Nijedna porodica ne bi trebalo da doživi ovakav bol i tragediju.“

Masovna vakcinacija učenika

Hiljade učenika sada će primiti MenB vakcinu nakon što je otkriveno da je zaraženi pacijent možda posetio Klub Kemistri više puta.

UKHSA je proširila pravo na vakcinu i antibiotik na sve koji su posetili klub od 5. do 15. marta, kao i na učenike 12. i 13. razreda u školama sa potvrđenim ili sumnjivim slučajevima.

Desetine studenata juče nisu uspeli da prime vakcinu zbog velike potražnje.

Studenti Univerziteta u Kentu čekaju u redu da dobiju antibiotike zbog meningitisa Foto: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia, Gareth Fuller, PA Images / Alamy / Profimedia

  Još 20.000 doza vakcine biće dostupno u privatnim apotekama, uključujući Asda, po ceni od 150 funti za dve doze, uz rezervacije po principu "ko prvi dođe, njemu se daje mesto".

(Kurir.rs/Rojters)

Ne propustitePlaneta"BOLEST JU JE ODNELA ZA MANJE OD 12 SATI, OVO SU BILI PRVI SIMPTOMI" Maturantkinja umrla od smrtonosne infekcije, otac očajan - "Bila je potpuno zdrava" (FOTO)
Juliette Kenny
PlanetaSMRTONOSNA BOLEST POHARALA KENTERBERI! Ima preminulih, HOROR scene ispred Univerziteta u Kentu: Sve podseća na pandemiju korona virusa (FOTO)
profimedia-1083454679.jpg
PlanetaČUO JEZIVU REČENICU MAJKE PRE NEGO ŠTO SE PROBUDIO IZ KOME Mladić bio zatočen u svom telu 12 godina, PA PROGOVORIO O UŽASU: "Jedna žena mi je dolazila u sobu"
Martin Pistorijus u bolničkom krevetu
PlanetaUŽASNA TRAGEDIJA! DEČAKA (4) ZABOLELA RUKA, UBRZO UMRO: Očajni roditelji podelili priču kako bi podigli svest o bolesti
Džekson Nouls.jpg