Radnica centra za preradu nuklearnog goriva Orano u La Agu u Francuskoj preminula je od meningokoknog meningitisa, nakon čega su uvedene stroge preventivne mere, dok za sada nije utvrđena povezanost sa epidemijom u Engleskoj, saopštili su danas nadležni.

U poruci upućenoj zaposlenima navedeno je da je koleginica preminula usled invazivne meningokokne infekcije, što je izazvalo snažne reakcije i zabrinutost među osobljem.

Epidemija meningitisa u Velikoj Britaniji

Velika Britanija se suočava sa neviđenom epidemijom meningitisa koja je ovog meseca usmrtila dve osobe na jugoistoku Engleske, a zabeleženo je ukupno 27 slučajeva.

Vakcinacija protiv meningitisa u Engleskoj Foto: Gareth Fuller/PA

Džulijet Keni, učenica gimnazije, preminula je u roku od samo 12 sati od pojave simptoma.

Otac Majkl Keni rekao je: „Bila je u formi, zdrava i jaka, a bolest nam ju je odnela tako brzo. Nijedna porodica ne bi trebalo da doživi ovakav bol i tragediju.“

Masovna vakcinacija učenika

Hiljade učenika sada će primiti MenB vakcinu nakon što je otkriveno da je zaraženi pacijent možda posetio Klub Kemistri više puta.

UKHSA je proširila pravo na vakcinu i antibiotik na sve koji su posetili klub od 5. do 15. marta, kao i na učenike 12. i 13. razreda u školama sa potvrđenim ili sumnjivim slučajevima.

Desetine studenata juče nisu uspeli da prime vakcinu zbog velike potražnje.

Studenti Univerziteta u Kentu čekaju u redu da dobiju antibiotike zbog meningitisa Foto: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia, Gareth Fuller, PA Images / Alamy / Profimedia