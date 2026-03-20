Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije princ Faisal bin Farhan al Saud saopštio je da njegova zemlja zadržava pravo na vojnu intervenciju protiv Irana.

"Zasigurno, kao što smo već veoma jasno saopštili, zadržavamo pravo na vojne akcije ako to bude neophodno. Ako vreme za to dođe, vođstvo Kraljevine doneće takvu odluku", rekao je Bin Farhan al Saud nakon sastanka grupe od 12 arapskih i islamskih zemalja juče u Rijadu.

Dodao je da Iran ne veruje u razgovore sa susedima već pokušava da na njih vrši pritisak, da to neće uspeti i da će taj pritisak izazvati lošu političku i moralnu reakciju.

"Napad na Rijad dok se više diplomata sastaje ne mogu da smatram slučajnim... Moja diplomatska karijera nije tako duga pa (do sada) nisam doživeo tako očigledan pokušaj ucene kao što je napad projektilima dok se održava diplomatski sastanak", rekao je Al Saud na konferenciji za novinare, nekoliko sati nakon što je iznad Rijada oboreno osam balističkih projektila.

Faisal bin Farhan al Saud Foto: AP/Caitlin Ochs

Dodao je da se Saudijska Arabija, zemlja kojoj suštinski upravlja princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, neće suzdržati od odbrane zemlje i resursa.

"Ono do čega mi je trenutno stalo je da prestanu napadi na moju zemlju, i na moje susede, koji ne učestvuju u sukobu. Samo to me zanima. I koristićemo svaku polugu koju imamo, političku, ekonomsku, diplomatsku, i drugačiju, da zaustavimo ove napade", rekao je saudijski ministar.

Al Saud nije odgovorio na pitanje novinara koji rok je saudijska vlada dala Iranu da prestane sa napadima: "Da li imaju dan, dva, nedelju dana? Neću da im to dojavim".

On je naveo da je "i to malo poverenja" između Saudijske Arabije i Irana, koji su diplomatske odnose obnovili pre tri godine, "potpuno uništeno".

Razlog tome, naveo je saudijski ministar, je to što Teheran znao da je većina od 12 zemalja na sastanku u Rijadu pokušala da izdejstvuje diplomatsko rešenje spora sa SAD i da one neće učestvovati u eventualnom sukobu.

Princ Bin Farhan Al Saud je rekao da je Iran unapred planirao neprijateljske akcije protiv suseda, i neposredno i preko snaga više njegovih posrednika na Bliskom istoku.

Iran je u četvrtak gađao energetsku infrastrukturu zemalja širom regiona i lansirao više od deset salvi projektila na Izrael, koji je dan ranije bombardovao iransko priobalno polje prirodnog gasa Južni Pars.

Kao odgovor na napad na gasno polje, Iran je ispalio projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.