NOVI VRHOVNI VOĐA IRANA IZDAO NAREĐENJE! Modžtaba poručio obaveštajcima da krenu u obračun sa "neprijateljima u zemlji i inostranstvu"
Modžtaba Hamneise od imenovanja za novog vrhovnog vođu 8. marta nije pojavljivao u javnosti, niti je objavljivao audio ili videosnimke, što je podstaklo brojna nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju.
Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei pozvao je državne obaveštajne službe da se obračunaju s "neprijateljima u zemlji i inostranstvu", u trenutku kada je objavljeno i da je portparol iranske Revolucionarne garde ubijen u napadu.
Saopštenje objavljeno na Hamneijevom nalogu na društvenoj mreži "Iks" usledilo je nakon smrti ministra obaveštajnih službi Esmaila Hatiba, koji je ove sedmice stradao u napadu. U objavi se navodi da "preostali zvaničnici i zaposleni ovog osetljivog ministarstva" moraju da preuzmu odgovornost i popune prazninu nastalu nakon ministrove smrti.
Na toj poziciji nasledio je svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran prvog dana američko-izraelske kampanje, 28. februara. U tim napadima Modžtaba Hamnei je izgubio suprugu i majku.
Prema navodima američke administracije, Modžtaba Hamnei je tom prilikom ranjen, ali se u međuvremenu nisu pojavile nove informacije o njegovom stanju. Istovremeno, novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je u petak da je u napadu ubijen i portparol IRGC-a Ali Mohamad Naini.
Agencija je odgovornost za napad pripisala Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama, a Nainija opisala kao iskusnog komandanta koji je Islamskoj Republici služio više od četiri decenije.
U poslednjim napadima na Iran ubijen je sve veći broj visokih zvaničnika, među kojima je i šef državne bezbednosti Ali Laridžani.
(Kurir.rs/Ilsole24ore.com/Avaz/Preneo: V.M.)