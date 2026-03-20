Modžtaba Hamneise od imenovanja za novog vrhovnog vođu 8. marta nije pojavljivao u javnosti, niti je objavljivao audio ili videosnimke, što je podstaklo brojna nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei pozvao je državne obaveštajne službe da se obračunaju s "neprijateljima u zemlji i inostranstvu", u trenutku kada je objavljeno i da je portparol iranske Revolucionarne garde ubijen u napadu.

Saopštenje objavljeno na Hamneijevom nalogu na društvenoj mreži "Iks" usledilo je nakon smrti ministra obaveštajnih službi Esmaila Hatiba, koji je ove sedmice stradao u napadu. U objavi se navodi da "preostali zvaničnici i zaposleni ovog osetljivog ministarstva" moraju da preuzmu odgovornost i popune prazninu nastalu nakon ministrove smrti.

Modžtaba Hamnei se od imenovanja za novog vrhovnog vođu 8. marta nije pojavljivao u javnosti, niti je objavljivao audio ili videosnimke, što je pokrenulo brojna nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Na toj poziciji nasledio je svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran prvog dana američko-izraelske kampanje, 28. februara. U tim napadima Modžtaba Hamnei je izgubio suprugu i majku.

Prema navodima američke administracije, Modžtaba Hamnei je tom prilikom ranjen, ali se u međuvremenu nisu pojavile nove informacije o njegovom stanju. Istovremeno, novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je u petak da je u napadu ubijen i portparol IRGC-a Ali Mohamad Naini.

Agencija je odgovornost za napad pripisala Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama, a Nainija opisala kao iskusnog komandanta koji je Islamskoj Republici služio više od četiri decenije.

U poslednjim napadima na Iran ubijen je sve veći broj visokih zvaničnika, među kojima je i šef državne bezbednosti Ali Laridžani.