Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznicipojačali su borbu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, šaljući udarne avione na niskoletne morske puteve kako bi uništili iranske brodove i helikoptere „Apači“ kako bi obarali smrtonosne iranske dronove, saopštili su američki vojni zvaničnici.

Napori su dobili na hitnosti skoro tri nedelje nakon početka rata sa Iranom, kako cene nafte rastu, objavio je Volstrit žurnal.

Plan Pentagona u više faza

Pojačana operacija deo je višefaznog plana Pentagona za smanjenje pretnje od iranskih naoružanih glisera, mina i krstarećih raketa koje su blokirale plovidbu kroz ključni plovni put od početka marta.

Ako se pretnja smanji, Sjedinjene Američke Države bi mogle da pošalju ratne brodove kroz moreuz i na kraju prate brodove koji ulaze i izlaze iz Persijskog zaliva.

Ipak, verovatno će trebati nedelje da SAD demontiraju iransku mrežu sredstava koja su poremetila saobraćaj kroz usko grlo ključno za 20% svetskog izvoza nafte i veliki deo komercijalnog brodarstva.

A-10 i helikopteri Apač u akciji

General vazduhoplovstva Den Kejn, predsednik Združenog generalštaba, otkrio je detalje operacije na konferenciji za novinare u Pentagonu u četvrtak, rekavši da teško naoružani ratni avioni A-10, poznati kao Bradavičasti ratni avioni, vrše misije iznad moreuza ili duž južne obale Irana.

„A-10 Bradavičasti ratni avioni sada deluju duž južnog krila, gde ciljaju brze letelice u Ormuskom moreuzu“, rekao je novinarima u Pentagonu.

Dodao je da su se helikopteri Apač „pridružili borbi na južnom krilu“.

Rekao je da neki saveznici, ne navodeći njihova imena, koriste helikoptere Apač za „borbu protiv jednotračnih jurišnih dronova“, jednog od najefikasnijih oružja koje je Iran koristio za napad na susedne arapske države i njihovu energetsku infrastrukturu preko Persijskog zaliva.

I A-10 i Apač uništavaju iranske brze jurišne letelice koje već nekoliko dana ometaju komercijalni saobraćaj u moreuzu, rekao je američki zvaničnik.

Borbeni avioni koji su već u regionu takođe bi mogli pomoći u eliminisanju iranskih malih brzih čamaca i raketnih pretnji, ali dodatni avioni pojačavaju kampanju, dodao je zvaničnik.

Domet američkih udara i preostale pretnje

SAD bombarduju baze i dobro utvrđene lokacije sa krstarećim raketama kojima upravlja Korpus islamske revolucionarne garde, paravojna organizacija koja nadgleda odbranu moreuza zajedno sa iranskom mornaricom.

Više od 120 iranskih ratnih brodova je oštećeno ili uništeno, rekao je ministar odbrane

Uprkos napadima, Iran i dalje poseduje velike zalihe mina, krstarećih raketa na kamionima i stotine skrivenih brodova u tunelima duž obale i na ostrvima, rekao je Farzin Nadimi, stručnjak iz Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku:

„Mislim da će proći nedelje pre nego što se stvore uslovi za bezbedne operacije u moreuzu. Čak i tada, veliki deo iranskih resursa će ostati netaknut.“

Iran je prethodno napadao desetine plovila u moreuzu, često koristeći male bespilotne čamce sa eksplozivom ili dronove, a rakete su gađale brodove i u Omanskom i u Persijskom zalivu.

Iranski plan da naplaćuje prolaz kroz moreuz

Preuzimanje kontrole nad moreuzom dobilo je na hitnosti u četvrtak kada je Iran počeo da planira da dozvoli prolaz odabranim brodovima, a teheranski parlament razmatra zakon o naplati putarina.

To je otvorilo mogućnost da Iran iskoristi svoj položaj da sklopi sporazume sa zemljama kojima je potrebna nafta, gas i drugi resursi iz regiona Persijskog zaliva.

„U praksi, ovo stvara oblik prisilne međuzavisnosti: zemlje kojima je potreban pristup energiji iz Zaliva mogle bi se naći u situaciji da moraju da se prilagođavaju Iranu, direktno ili indirektno“, rekao je Deni Citrinovič, stručnjak za nacionalnu bezbednost u Atlantskom savetu, vašingtonskom tink-tenku.

Čak i kada se borbe završe, napisao je u postu na X-u: „Postoji stvarna sumnja da će se ova dinamika fundamentalno promeniti.“

Izazovi obezbeđivanja moreuza

Nemoguće je utvrditi koliko je mina Iran postavio u moreuzu, uključujući verzije koje se mogu usidriti na morskom dnu i aktivirati kada brod prolazi. SAD su premestile borbene brodove za čišćenje mina iz regiona.

Ormuski moreuz, širok samo 24 milje na najužem delu, dovoljno je uzak da krstareće rakete ispaljene sa stotina milja i dalje mogu pogoditi prolazeće brodove, rekao je Majkl Konel, iranski analitičar u Centru za pomorsku analizu:

„Smanjenje pretnje do tačke gde brodovi mogu da nastave da prolaze kroz moreuz je izvodljivo, ali je potrebno vreme i verovatno nikada 100% sigurnost. Mogli bismo doći do tačke gde brodovi prolaze, ali Iranci bi i dalje mogli imati sreće sa pogodkom.“

Slično zatvaranju moreuza, hutski militanti povezani sa Iranom u Jemenu prošle godine vodili su dvomesečnu kampanju napada raketama, dronovima i bespilotnim čamcima na međunarodne brodove.

SAD su pogodile više od 1.000 meta, ali napadi nisu potpuno zaustavljeni dok dve strane nisu proglasile prekid vatre u maju.

Marinci na putu

Jurišni helikopteri „Apač“ američke vojske, opremljeni raketama „Helfajer“, dugo su napadali iranske brodove za postavljanje mina u Persijskom zalivu.

A-10, prvobitno razvijen za blisku vazdušnu podršku kopnenim snagama, sada je prenamenjen za napade na brodove, rekao je Kejn.

„Vazduhoplovstvo je dugo nastojalo da penzioniše A-10 kako bi uštedelo sredstva za razvoj tehnološki naprednijeg oružja koje bi bilo korisnije u sukobu sa Kinom.“

Sa topom od 30 mm i bombama na krilima, A-10 se pokazao korisnim protiv pobunjenika i iranskih ciljeva na moru.

Poslednjih meseci stacioniran je u Jordanu za napade na militante Islamske države, a u proleće 2023. Pentagon je rasporedio A-10 za patroliranje Ormuskim moreuzom i obuku sa priobalnim borbenim brodovima.