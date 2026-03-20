Slušaj vest

Popularna turistička ostrva su ugrožena obilnim padavinama, visokim talasima i jakim udarima vetra. Vremenski obrazac nad Evropom izazvao je značajne razlike: Dok sunce sija u centralnoj Evropi, južni turistički regioni doživljavaju jake oluje.

Meteorološki stručnjak dr Karsten Brant rekao je za BILD da je vremenski obrazac u obliku znaka omege.

- Kanarska ostrva su zarobljena u olujnom vrtlogu. Sistem niskog pritiska je zaglavljen. A u Nemačkoj sistem visokog pritiska ostaje, donoseći lepo vreme. Kanarska ostrva će iskusiti nekoliko dana obilnih kiša - rekao je on.

Talasi visoki do pet metara, bujice i olujni vetrovi prete ostrvima u Atlantiku. To bi moglo biti neprijatno i za turiste. Vlasti su sprovele opsežne zaštitne mere zbog oluje Tereza.

Sve škole i vrtići na Tenerifima, La Palmi, La Gomeri i El Hijeru ostali su zatvoreni u četvrtak. Mera se primenjuje na sva Kanarska ostrva od petka. Arhipelag se nalazi uz zapadnu obalu Afrike i pripada Španiji.

Vlasti su takođe pozvale ljude da rade od kuće ako je moguće. Udari oluje do 90 kilometara na sat mogući su na višim nadmorskim visinama. Količina padavina bi takođe mogla dostići nivoe ekvivalentne celogodišnjoj količini u nekim područjima.

Letovi bi mogli biti otkazani, a međuostrvski trajekti bi mogli da ostanu u luci. Nekoliko letova je već preusmereno.