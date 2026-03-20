BBC: "Nepredvidivost kao strategija, ali i problem"

BBC: "Nepredvidivost kao strategija, ali i problem"

Novinar BBC-ja Ros Etkins izdvojio je niz kontradiktornih izjava američkog predsednika Donalda Trampa o ratu s Iranomi situaciji u Ormuskom moreuzu, pokazujući kako se poruke iz Bele kuće menjaju iz dana u dan.

Jedan dan traži pomoć, drugi kaže da ne treba



Govoreći o zatvaranju Ormuskog moreuza, Tramp je najpre pozvao saveznike da pomognu.

- Oni bi trebalo da dođu i pomognu nam u zaštiti - rekao je. Već sledećeg dana poslao je potpuno drugačiju poruku.

- Ne treba nam niko - rekao je Tramp.

Zatim je ponovo promenio stav.

- Želimo da dođu i pomognu nam oko moreuza - rekao je. Iako je pozivao saveznike, većina ih je odbila da učestvuje. Dan kasnije Tramp je na društvenim mrežama napisao da Sjedinjenim Državama ne treba ničija pomoć.

Rat je gotov, ali tek je počeo



Tramp je 9. marta izjavio da je rat "u suštini završen".

- Mislim da je rat uglavnom završen - rekao je. Istog dana američko Ministarstvo odbrane poručilo je da je sukob tek na početku.

- Tek smo počeli - poručili su iz Pentagona.

Na pitanje novinara kako pomiriti te dve izjave, Tramp je odgovorio: "Možete reći oboje."

Iran "uništen", ali i dalje pretnja



Nekoliko dana kasnije Tramp je tvrdio da je iranska vojska "doslovno uništena".

- Doslovno su uništeni - rekao je.

BBC podseća da je Tramp sličan izraz koristio i ranije, nakon američkog napada na iranski nuklearni program, kada je tvrdio da je on "potpuno uništen", iako su kasnije takve procene dovedene u pitanje.

Rat je, međutim, opravdan tvrdnjama da je Iran bio na nekoliko nedelja od razvoja nuklearnog oružja, bez javno predstavljenih dokaza.

Ne zna za napad, pa preti novim



Tramp je takođe rekao da nije znao za izraelski napad na gasno polje Južni Pars u Iranu, iako više izveštaja sugeriše suprotno. Istovremeno je poručio da Izrael više neće napadati tu lokaciju, ali je zapretio da će SAD uništiti celo gasno polje ako Iran ponovo napadne Katar.

- Ako Iran ponovo napadne Katar, Sjedinjene Države će, sa ili bez pomoći Izraela, potpuno uništiti celo gasno polje Južni Pars - rekao je.

BBC: Nepredvidivost kao strategija, ali i problem



Sve to, zaključuje BBC, znači da Tramp istovremeno tvrdi da je rat dobijen dok još traje, da želi pomoć saveznika, ali i da mu ne treba, kao i da program za koji je ranije rekao da je uništen i dalje treba zaustaviti.