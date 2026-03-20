Na svom zvaničnom nalogu, na društvenoj mreži Iks, portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) za komunikaciju na arapskom jeziku, Avičaj Adrae, objavio je informaciju o likvidaciji šefa obaveštajne službe jedinice Basidž u Teheranu.

- IDF je eliminisala šefa obaveštajne službe jedinice Basidž u Teheranu - stoji u naslovu objave.

- Vazduhoplovstvo je ranije ove nedelje napalo vrhovnu komandu jedinice Basidž u srcu Teherana i eliminisalo komandanta jedinice, Golamrezu Sulejmanija, zajedno sa još nekoliko visokih lidera. Izraelska vojska potvrđuje da je u ovom napadu eliminisan i takozvani Ismail Ahmadi, koji je obavljao funkciju šefa obaveštajne službe jedinice Basidž - stoji u objavi.

Kako kaže, u okviru svoje funkcije, "Ahmadi je imao ključnu ulogu u promovisanju i sprovođenju terorističkih operacija koje su izvodile snage Basidža, kao i u održavanju javnog reda i sprovođenju principa režima u ime Revolucionarne garde".

- U kontekstu unutrašnjih protesta kojima je Iran svedočio, naročito u poslednjem periodu njihovog intenziviranja, Ahmadi je imao presudnu ulogu u vođenju centralizovanih operacija represije kroz upotrebu brutalnog nasilja, masovnih hapšenja i primenu sile protiv civilnih demonstranata - istakao je Adrae.

- Njegova eliminacija, zajedno sa eliminacijom komandanta jedinice, dodaje se desetinama visokih lidera iz iranskih oružanih snaga i režima koji su eliminisani tokom operacije i dodatno produbljuje udarac zadat bezbednosnim sistemima komandovanja i kontrole režima - zaklkjučio je portparol IDF za komunikaciju na arapskom jeziku.

Golamreza Sulejmani, komandant iranskih paravojnih snaga Basidž, ubijen u izraelskom napadu

Basidž milicija je, kako prenose zapadni i izraelski mediji, paravojna formacija podređena iranskom Korpusu Islamske Revolucionarne garde (IRGC) čija je glavna funkcija kontrola sprovođenja etičkih i moralnih načela kod građana Irana.