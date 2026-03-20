Slušaj vest

Francuska mornarica je u petak zaplenila tanker za naftu u zapadnom Mediteranu za koji je predsednik Francuske Emanuel Makron rekao da pripada ruskoj „floti u senci“, mreži brodova koja omogućava Moskvi da izvozi naftu uprkos zapadnim sankcijama.

Lokalni zvaničnici su ranije u petak potvrdili Rojtersu da se mornarica ukrcala na tanker „Dejna“, koji plovi pod zastavom Mozambika, zbog sumnje da je plovio pod lažnom zastavom.

Brod je isplovio iz ruske luke Murmansk.

Francuska prefektura za Mediteran saopštila je da je operacija sprovedena uz pomoć britanskih saveznika.

Rusija ćuti o zapleni

Rusija, koja je pod sve većim međunarodnim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu 2012. godine, nije odmah komentarisala zaplenu tankera.

Moskva je ranije nazvala činom piraterije zaplene njenih tankera ili brodova koji prevoze njen teret.

1/17 Vidi galeriju Američka vojska upala je na ruski naftni tanker Bela 1 Foto: Printskrin

Na zahtev tužilaca, brod je sproveden do sidrišta radi daljeg pregleda, saopštila je francuska vojska.

„Ratni profiteri“

- Ovi brodovi, koji zaobilaze međunarodne sankcije i krše pravo mora, su ratni profiteri - napisao je Makron u objavi na X mreži.

„Oni žele da ostvare profit i finansiraju ruske ratne napore.“

To je bilo drugo takvo presretanje koje je Francuska izvršila poslednjih meseci.