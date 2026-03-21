Sekretar Nacionalnog saveta za bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov saopštio je danas da su ukrajinske jedinice za presretanje dronova raspoređene u pet zemalja na Bliskom istoku.

Umerov je tokom prošle nedelje posetio Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Katar, Kuvajt i Jordan, gde je održao sastanke sa rukovodstvom i institucijama tih zemalja.

"Ukrajinski vojni stručnjaci deluju u svakoj od ovih zemalja pod koordinacijom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu. Rad je usmeren na dve oblasti. Prva je upotreba ukrajinskih tehnologija za suzbijanje vazdušnih pretnji, posebno napada bespilotnih letelica. Druga su konsultacije sa partnerima o proceni bezbednosne situacije i pripremi praktičnih rešenja za protivvazdušnu odbranu na osnovu iskustva Ukrajine", napisao je Umerov u objavi na društvenoj mreži Iks.

Zemlje-susedi Irana u Persijskom zalivu trpe iranske napade balističkim projektilima i dronovima.

Teheran kao razlog za napade navodi to što se u njima nalaze američke vojne baze iz kojih se pokreću napadi na Iran.

U iranskim napadima na zemlje u Zalivu oštećene su civilna i energetska infrastruktura, a poginuli su i civili.

Umerov je dodao da su jedinice za presretanje dronova raspoređene, nakon što su stručni timovi obavili procene i smislili konkretna rešenja za zaštitu civilnih objekata i kritične infrastrukture.

On je naveo da su definisani dalji koraci za razvoj dugoročne bezbednosne saradnje sa svakom od zemalja koje je posetio, i da se radi na proširenju područja pokrivenosti.

Kijev je ranije objavio da je gotovo deset zemalja širom sveta zatražilo pomoć i savetovanje u odbrani od velikih talasa jeftinih dronova-samoubica.

Rusija već godinama tako napada Ukrajinu, a istu strategiju Iran primenjuje protiv suseda u Persijskom zalivu.