Ruska Duma planira da usvoji izmene zakona koje će omogućiti da ruske oružane snage budu angažovane na oslobađanju i zaštiti ruskih državljana koji su zatvoreni, uhapšeni ili su pod istragom u nekoj "neprijateljskoj" stranoj zemlji, saopštila je danas Duma.

Odluku o angažmanu vojske u cilju zaštite ruskih državljana u inostranstvu donosiće predsednik Rusije Vladimir Putin. Angažman zaštite ruskih državljana se odnosi i na presude ili odluke međunarodnih pravosudnih tela u kojima Rusija nije učestvovala.

Predlog izmena Zakona o drzavljanstvu Ruske Federacije i Zakona o obrani nadležnim odborima Dume je danas uputio predsednik parlamenta Vjaćeslav Volodin.

On je rekao da će ti akti biti prioritet jer je cilj predložene regulative zaštita ruskih građana od "postupaka neprijateljskih stranih država".

"Zapadni pravosudni sistem se u potpunosti diskreditovao. On je u praksi prestao da postoji. Umesto vladavine prava imamo flagrantno uplitanje u poslove suverenih država, kršenje međunarodnih normi i pravila i nezakoniti progon pojedinaca", rekao je Volodin.

"U tim okolnostima je od ključnog značaja da se ućini sve što je moguće da zaštitimo svoje građane u inostranstvu, uključujući i od nezakonitih nasrtaja na njihova prava i slobodu", rekao je predsednik parlamenta, koji je Putinov verni saveznik.

Strani mediji pišu da je usvajanje u Dumi obična formalnost.