To je zaključak do kog je došao Institut KFE, ekonomski i politički tink-tenk Kijevske ekonomske škole u ​​Ukrajini.

Dok lete rakete i bombe padaju na Bliskom istoku, već nedeljama skaču cene nafte i gasa. Institut KFE je izračunao koliko bi ovaj rat mogao da obogati Vladimira Putina.

Prema studiji, moguće je nekoliko scenarija za cenu nafte. U najboljem slučaju, ona raste na oko 100 dolara po barelu tokom nekoliko nedelja, a zatim pada na oko 70 dolara do kraja godine. U srednjem scenariju, penje se na 140 dolara. U najgorem scenariju, cena nafte privremeno raste između 150 i 200 dolara i do kraja godine bi i dalje bila oko 90 dolara.

Što duže traje rat u Iranu, Putin će zaraditi više novca. Prema jednoj studiji, ako rat traje šest nedelja, Rusija će 2026. godine dobiti dodatnih 84 milijarde dolara prihoda od izvoza i 45 milijardi dolara dodatnih budžetskih prihoda.

Ako rat traje do kraja maja, dodatni prihodi od izvoza će porasti na 161 milijardu dolara, a dodatni budžetski prihodi na 97 milijardi dolara. Ako rat traje šest meseci, dodatni prihodi od izvoza će iznositi ukupno 252 milijarde dolara, a dodatni budžetski prihodi 151 milijardu dolara.

Zašto Rusija posebno ima koristi? Studija navodi tri razloga. Prvo, neizvesnost oko Ormuskog moreuza povećava globalne cene nafte i gasa. Drugo, rat smanjuje popuste na rusku naftu. Treće, obim ruskog izvoza ponovo raste.

Autori eksplicitno upozoravaju na političke posledice. Dodatni prihodi ne bi samo pomogli Rusiji da finansira rat u Ukrajini. U tekstu se navodi da bi oni takođe mogli da obezbede Rusiji finansijska sredstva za otvaranje "novih frontova u Evropi, hibridnih ili nekih drugih".