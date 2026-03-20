Na kameri je zabeležen trenutak kada ogroman požar besni kroz fabriku auto-delova u Južnoj Koreji.

Šokantan požar zahvatio je fabriku auto-delova u Tedžonu u Južnoj Koreji, pri čemu je povređeno najmanje 55 ljudi, dok se 14 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Radnici iskaču kroz pozore da bi se spasili

Dramatični snimci prikazuju radnike kako u panici beže iz zgrade, neki iskaču kroz prozore kako bi se spasli, dok gusti oblaci sivog dima prekrivaju čitavo postrojenje.

Pojedini su visili sa prozorskih okvira pre nego što su se spustili na zemlju, dok su drugi koristili merdevine uz pomoć vatrogasaca koji su se borili sa vatrenom stihijom.

Uzrok požara

Prema navodima Nacionalne vatrogasne agencije, požar je najverovatnije izbio usled eksplozije i veoma brzo se proširio.

Zvaničnici su saopštili da su 24 osobe zadobile teške povrede, ali nisu precizirali da li je neko u životnoj opasnosti.

Postoji bojazan da bi broj žrtava mogao da raste, dok je potraga za 14 nestalih i dalje u toku. Policija u potrazi koristi i signale mobilnih telefona kako bi locirala nestale radnike.

Na licu mesta više od 500 vatrogasaca

Na lice mesta upućeno je više od 500 pripadnika vatrogasnih i hitnih službi. U teško pristupačnim delovima fabrike angažovana su i dva robota za gašenje požara.

Snimci koje su zabeležili prolaznici dodatno oslikavaju razmere nesreće – ogroman stub dima uzdiže se iznad fabrike, dok ekipe hitne pomoći ubrzano pristižu i pokušavaju da stave situaciju pod kontrolu.