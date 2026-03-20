- Da, zaista, tokom pregovora - treće ili četvrte runde - Amerikanci su, u ime Trampa, predložili zaključivanje velikog sporazuma koji bi se bavio nizom pitanja na našem dnevnom redu. Da li ću to poreći? Ovo je važno za Belorusiju, uključujući i mene - citirala ga je novinska agencija Belta.

Dan ranije, Aleksandar Lukašenko je razgovarao sa američkom delegacijom koju je predvodio specijalni izaslanik Džon Kol.

Na sastanku je izjavio da ne vidi posebne probleme sa političkim zatvorenicima u zemlji ili sa pitanjima na njihovom zajedničkom dnevnom redu - Minsk je spreman da se pridržava sporazuma sa Vašingtonom.

- Veliki sporazum nije samo o "političkim zatvorenicima", kako kažu - dodao je beloruski lider.

Dalje, rekao je da je Amerikancima predstavio svoj predlog za okončanje sukoba sa Iranom.

Razmatrano je i pitanje nuklearnih materijala. Međutim, rekao je da nije tražio ništa od Vašingtona zauzvrat, čak ni oslobađanje od sankcija.

Lukašenko je takođe rekao da ga je američki predsednik pozvao da se sastanu u njegovoj kući na Floridi.