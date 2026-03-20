Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je da su neprijatelji Irana „poraženi“ u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela, u pisanoj poruci povodom persijske Nove godine, Novruza.

„U ovom trenutku, zbog jedinstva koje je stvoreno među vama, našim sunarodnicima - uprkos svim razlikama - neprijatelj je poražen“, rekao je Hamnei, koji se još nije pojavio u javnosti otkako je stupio na dužnost nakon što je njegov otac Ali Hamnei ubijen u vazdušnom napadu na početku rata.

Dodao je da su Iranci zadali neprijatelju „razarajući udarac“ tokom rata protiv Izraela i SAD.

„Pokazali smo jedinstvo i odlučnost i zadali takav udarac neprijatelju da on sada govori kontradiktorne stvari i gluposti“, rekao je.

Hamnei je takođe tvrdio da Iran i njegovi saveznici „ni na koji način“ nisu odgovorni za napade na Oman i Tursku tokom rata, optužujući ih za „obmanu cionističkog neprijatelja“, misleći na Izrael.