EU nema rezervni plan da vojni zajam od 90 milijardi evra plasira Ukrajini, jer Mađarska nastavlja da blokira tu inicijativu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

- Ne postoji plan B - rekao je Tusk na konferenciji za novinare pre nego što je napustio Brisel posle samita EU.

On je napomenuo da ako bilo koja zemlja, u ovom slučaju Mađarska, nastavi da blokira izmene budžeta bloka, uspeće u tome.

Tusk je stav Budimpešte pripisao predstojećim parlamentarnim izborima, zakazanim za 12. april.

Volodimir Zelenski Foto: Michael Probst/AP

On smatra da EU neće moći da aktivira finansijsku pomoć Ukrajini do 12. aprila.

Premijeri Mađarske i Slovačke Viktor Orban i Robert Fico blokirali su na samitu EU odluku o vojnom zajmu od 90 milijardi evra za Ukrajinu i 20. paket sankcija Rusiji.

Učesnici sastanka su u saopštenju naveli da je 25 od 27 članica EU podržalo mere za čije usvajanje je potreban konsenzus, pa se očekuje da Evropski savet ponovo razmotri tu temu na svom narednom okupljanju.

Kurir.rs/Agencije

