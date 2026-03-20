Slušaj vest

Na jugu Libananastavljaju se žestoki sukobi između libanskog Hezbolaha i izraelske vojske, koja je pokrenula invaziju na to područje. U jednom od poslednjih napada, Hezbolah je objavio snimak uništenja tri izraelska tenka Merkava.

Zaseda kod Tajbaha



Hezbolah tvrdi da je kolona tenkova izraelske vojske upala u zasedu kod mesta Tajbah u okrugu Marjajoun. Napad je izveden protivtenkovskim vođenim projektilima. Takođe navode da je to bio deo šire operacije izvedene u četvrtak oko 1 sat ujutro, tokom koje je za 90 minuta pogođeno ukupno šest tenkova.

Objavljeni su i termalni snimci koji navodno prikazuju tri tenka u plamenu i izraelske vojnike kako pešice beže sa mesta napada.

Kršenje primirja i eskalacija sukoba



Izraelska vojska i Hezbolah potpisali su sporazum o prekidu vatre u jesen 2024. godine, ali ga je Izrael više puta kršio bombardovanjem juga Libana. Sukob je eskalirao nakon što je Hezbolah odgovorio raketnim udarima posle ubistva iranskog ajatolaha Alija Hamneija.

Civilne žrtve