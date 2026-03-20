RUSIJA POSLALA "NEPRISTOJNU PONUDU" AMERICI: Prestaćemo da delimo obaveštajne podatke s Iranom ako vi obustavite razmenu informacija s Ukrajinom
Moskva je predložila Vašingtonu "uslugu za uslugu" - sporazum prema kojem bi Rusija prestala da deli obaveštajne informacije sa Iranom.
Prema pisanju lista Politiko, te informacije uključuju precizne koordinate američkih vojnih objekata na Bliskom istoku, a Vašington bi zauzvrat prestao da Ukrajini dostavlja obaveštajne podatke o ruskim položajima.
Dve osobe upoznate sa pregovorima koje su Kremlj i Bela kuća vodili rekao je briselskom portalu da je takav predlog izneo ruski izaslanik Kiril Dmitrijev tokom sastanaka sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, specijalnim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, prošle nedelje u Majamiju.
SAD su odbile predlog, dodali su izvori.
Samo postojanje takvog predloga izazvalo je zabrinutost među evropskim diplomatama, koje veruju da bi Moskva mogla na ovaj način da pogorša odnose Evrope i SAD u važnom trenutku za transatlantske odnose.
Rusija je iznosila razne predloge Vašingtonu u vezi sa Iranom, koji su svi odbijeni, saopštio je drugi izvor upoznat sa razgovorima.
Ovaj izvor je saopštio da su SAD, takođe, odbile predlog da se iranski obogaćeni uranijum premesti u Rusiju.
Prema izvoru koji je upoznat sa obaveštajnim poslovima, Rusija je proširila razmenu obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom od početka rata.
Američki predsednik je u nedavnom intervjuu za Foks njuz pomenuo vezu između razmene obaveštajnih podataka koju Moskva i Vašington imaju sa Iranom, odnosno Ukrajinom, i tom prilikom rekao da ruski predsednik Vladimir Putin "možda malo pomaže Iranu", i da verovatno misli, kako je naveo, "da SAD pomažu Ukrajini“.
Kurir.rs/Politiko