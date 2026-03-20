Moskva je predložila Vašingtonu "uslugu za uslugu" - sporazum prema kojem bi Rusija prestala da deli obaveštajne informacije sa Iranom.

Prema pisanju lista Politiko, te informacije uključuju precizne koordinate američkih vojnih objekata na Bliskom istoku, a Vašington bi zauzvrat prestao da Ukrajini dostavlja obaveštajne podatke o ruskim položajima.

Dve osobe upoznate sa pregovorima koje su Kremlj i Bela kuća vodili rekao je briselskom portalu da je takav predlog izneo ruski izaslanik Kiril Dmitrijev tokom sastanaka sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, specijalnim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, prošle nedelje u Majamiju.

SAD su odbile predlog, dodali su izvori.

Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

Samo postojanje takvog predloga izazvalo je zabrinutost među evropskim diplomatama, koje veruju da bi Moskva mogla na ovaj način da pogorša odnose Evrope i SAD u važnom trenutku za transatlantske odnose.

Rusija je iznosila razne predloge Vašingtonu u vezi sa Iranom, koji su svi odbijeni, saopštio je drugi izvor upoznat sa razgovorima.

Ovaj izvor je saopštio da su SAD, takođe, odbile predlog da se iranski obogaćeni uranijum premesti u Rusiju.

Prema izvoru koji je upoznat sa obaveštajnim poslovima, Rusija je proširila razmenu obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom od početka rata.

Američki predsednik je u nedavnom intervjuu za Foks njuz pomenuo vezu između razmene obaveštajnih podataka koju Moskva i Vašington imaju sa Iranom, odnosno Ukrajinom, i tom prilikom rekao da ruski predsednik Vladimir Putin "možda malo pomaže Iranu", i da verovatno misli, kako je naveo, "da SAD pomažu Ukrajini“.

Kurir.rs/Politiko

Ne propustitePlaneta"RUSI SA SVOJOM STRATEGIJOM POMAŽU IRANU U ODBRANI" Zapad se uzda u pomoć Zelenskog! "Napredna taktika Moskve nas zabrinjava"
shutterstock_1813596196 copy.jpg
PlanetaRUSI KAŽU DA NAPREDUJU, UKRAJINCI TVRDE DA POTISKUJE NEPRIJATELJA: Kontradiktorne tvrdnje Moskve i Kijeva o vojnim uspesima na frontu, Putin se pohvalio Trampu
Vladimir Putin Rusija Ukrajina Pokrovsk
PlanetaOTKRIVENO O ČEMU SU SAT VREMENA RAZGOVARALI PUTIN I TRAMP! Američki lider inicirao poziv, stvar je urgentna!
Sastanak Trampa i Putina iza zatvorenih vrata
PlanetaMODŽTABA U TAJNOJ OPERACIJI PREBAČEN U MOSKVU?! Izvori iz Kuvajta kažu da je Putin lično predložio da se Rusi brinu o ranjenom vođi Irana!
111.jpg
Planeta"HITAN PREKIDA RATA": Rusija pozvala SAD i Izrael da odustanu od "vojne avanture" u Iranu
Iran dron