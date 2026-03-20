Moskva je predložila Vašingtonu "uslugu za uslugu" - sporazum prema kojem bi Rusija prestala da deli obaveštajne informacije sa Iranom.

Prema pisanju lista Politiko, te informacije uključuju precizne koordinate američkih vojnih objekata na Bliskom istoku, a Vašington bi zauzvrat prestao da Ukrajini dostavlja obaveštajne podatke o ruskim položajima.

Dve osobe upoznate sa pregovorima koje su Kremlj i Bela kuća vodili rekao je briselskom portalu da je takav predlog izneo ruski izaslanik Kiril Dmitrijev tokom sastanaka sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, specijalnim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, prošle nedelje u Majamiju.

SAD su odbile predlog, dodali su izvori.

Samo postojanje takvog predloga izazvalo je zabrinutost među evropskim diplomatama, koje veruju da bi Moskva mogla na ovaj način da pogorša odnose Evrope i SAD u važnom trenutku za transatlantske odnose.

Rusija je iznosila razne predloge Vašingtonu u vezi sa Iranom, koji su svi odbijeni, saopštio je drugi izvor upoznat sa razgovorima.

Ovaj izvor je saopštio da su SAD, takođe, odbile predlog da se iranski obogaćeni uranijum premesti u Rusiju.

Prema izvoru koji je upoznat sa obaveštajnim poslovima, Rusija je proširila razmenu obaveštajnih podataka i vojnu saradnju sa Iranom od početka rata.